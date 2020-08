Vestiti invernali donna: le tendenze dell'Autunno-Inverno 2020/2021

Femminilità misurata, tagli sartoriali, proposte glamour e romantiche: le tendenze dell’Autunno-Inverno 2020/2021 vogliono vestiti invernali capaci di esaltare la bellezza di una donna senza mai strafare. Se negli abiti proposti per il giorno la parola d’ordine è la comodità, con creazioni pratiche ma mai troppo sobrie, la sera è tempo di concedersi un pizzico di sfarzo, con frange e glitter, maniche a sbuffo e tessuti pregiati: lasciato in guardaroba pelle, stampe floreali e tartan, via libera a velluto, materiali vinilici, sete preziose, tessuti riccamente decorati e un tocco di tulle e voile.

Moderate le lunghezze, che non amano superare di troppo le ginocchia, ma neanche le caviglie, assestandosi su un dominio quasi incontrastato dei mididress. Via libera a chemisier, tubini smanicati, wrap dress e modelli bon ton da perfetta ladylike.

I colori non amano le mezze misure, con un tripudio di rossi vivaci a tingere mini e longdress, azzurri intensi, giallo lime e verde prato. Per chi ama tonalità più oniriche, domina il rosa cipria, che ricorda la sensualità dei boudoir. Non mancano i vestiti neri, dalle nuance trasparenti e velate ultra sexy alle sfumature profonde di velluto e pelle fino alla vernice.

Tendenze vestiti moda Autunno-Inverno 2020-2021

1. Vinilico e trasparente

Non solo la vernice rossa, nera e blu elettrico vista sulla passerella di Saint Laurent: pelle e materiali vinilici si incontrano con tessuti impalpabili e si sposano con modelli tutti trasparenze e volant come nella collezione Louis Vuitton presentata da Nicholas Ghesquière.

2.Vestiti invernali donna: giallo lime

Ha colorato diverse sfilate il vitaminico giallo lime, perfetto per abiti maxi come quello di Miu Miu, o mini, ricchi di decori, plissettature e ruches. Tonalità energica, brillante e splendente, che non mancherà di portare luce e solarità anche sui red carpet.

3. Manica a sbuffo

Non si placa la passione per gli abiti con manica a palloncino, la tendenza retrò più romantica che c’è. Virginie Viard ha disegnato per Chanel un longdress di seta con spalle nude a cui abbinare maniche over a sbuffo.

4. Tartan

Très chic la rivisitazione del tartan vista dalle parti di Alexander McQueen, dove Sara Burton manda in passerella un abito sottoveste nero a cui ha sovrapposto un pesante tessuto a scacchi bianco e nero.

5. Frange

Dettaglio Haute Couture immancabile su tante soluzioni per la sera: Givenchy decora con pietre nere l’abito plissettato bianco, in un gioco di contrasti ad alto contenuto glamour.

6. Abito a fiori

Di gran moda, nell’Autunno-Inverno 2020/2021, il tubino nero senza maniche. Valentino lo declina con gonna svasata e fiori dipinti.

7. Chemisier di seta

Colletto da collegiale e lunghezza castigata: è lo chemisier di seta in pattern geometrico d’ispirazione Seventies di Celine, perfetto per outfit da giorno.

8. Longdress di velluto

È da gran soirée invece il velluto nero preziosissimo dell’abito di Fendi, impreziosito dal pizzo sul décolleté che ben si scontra con le forme scultoree del modello. Manica a palloncino oversize.

9. Glitter

Le sfilate propendono per dettagli luminosi, increspature di tessuti lamé, giochi di prestigio tra fili d’oro e perle, cristalli e paillettes: da Prada impreziosiscono l’abitino di tulle glicine con collo alto.

10. Azzurro elettrico

Azzurro choc il miniabito che sembra uscito dall’armadio dell’infanzia, con manica lunga chiusa al polso e arricciatura sul davanti: una chicca griffata Gucci che non mancherà di entrare nella wish list delle fashion victims più agguerrite.