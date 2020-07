Vestito con maniche a sbuffo: a chi sta bene, modelli e tendenze

Romantico e dal gusto retrò, il vestito con maniche a sbuffo da qualche stagione ha conquistato le passerelle e si è fatto spazio nel guardaroba di celebrities e influencer. Declinato in fantasie, in stampa floreale, in quadretti Vichy, pois o in colori sgargianti (varianti fluo comprese), l’abito con la manica a palloncino è il trend a cui sarà difficile resistere, anche se non sta bene a tutte le silhouette e non è facilissimo da abbinare.

Arrivate dritte dagli anni Ottanta, dopo un passaggio durante i Nineties, le maniche dagli ampi volumi, extra large, a sbuffo e a palloncino possono essere lunghe, a raglan o a campana e si confermano grandi protagoniste anche nella moda Primavera-Estate 2020.

Vestito con maniche a sbuffo: a chi sta bene

L’abito con maniche a palloncino è l’ideale se si vogliono riequilibrare i volumi di chi ha le spalle minute o le braccia gracili .

o le . Le maniche a sbuffo sono perfette anche se si devono minimizzare delle braccia importanti .

. Una manica più corta è quella consigliata in caso di un braccio magro, perché bilancia e armonizza la silhouette.

è quella consigliata in caso di un braccio magro, perché bilancia e armonizza la silhouette. La manica a tre quarti o lunga serve, invece, se si vuole camuffare un braccio più in carne e allo stesso tempo si vuole l’attenzione sul polso.

Vestiti con maniche a sbuffo, le tendenze

In stampa floreale il longdress in popeline di cotone Givenchy dal profondo scollo a V, da indossare con mule nere.

Giallo, verde, fucsia: svariate le nuance neon in cui Valentino ha mandato in passerella il suo minidress di cotone fermato in vita da una cintura ton sur ton e gonna ampia con volant.

Sensuali trasparenze dalle parti di Fendi:il maxi abito con maniche lungo a palloncino è a quadretti vichy e si porta con bra e culotte coordinate.

Azzurro luminoso e pieno di vitalità quello con cui Stella McCartney ha declinato il suo abito lungo con maniche corte e dettaglio plissettato.

Gonna e manica a palloncino per il miniabito nero di Chanel tutto tulle e volants.

Vestiti con maniche a sbuffo Zara, Mango e H&M