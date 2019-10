Vestiti lunghi, con quali scarpe e cappotti abbinarli in inverno

Vestiti lunghi che passione! Perfetti per la sera, ideali per outfit da ufficio, si indossano con facilità grazie ad abbinamenti originali con le scarpe e i cappotti giusti. Neanche a dirlo, sono di tendenza secondo le passerelle del prêt-à-porter della moda Autunno-Inverno 2019/2020.

I trend di stagione vogliono i maxidress in pattern optical, in uno dei colori moda di quest’anno, in stampa animalier o in jeans, secondo un’ispirazione che arriva dritta dagli anni Novanta.

Sono perfetti con cappottini trequarti doppiopetto, capispalla a vestaglia, mantelle o paletot din faux fur, caldissimi e super divertenti. Ai piedi? Largo a stivali e anfibi, semaforo verde per le sneakers; attenzione invece ai tronchetti, o ankle boot, che potrebbero non giovare alle silhouette meno longilinee.

Qualche consiglio dalla redazione? Ecco tre tip di outfit perfetti per il giorno.

Vestiti lunghi col cappotto tre quarti

È di Zara il maxidress con collo alto e maniche lunghe in stampa optical con chiusura posteriore; si può abbinare con gli stivali di nappa bianca di Pura Lopez con a punta a mandorla e tacco largo e il doppiopetto trequarti in misto lana di Sandro Paris con collo classico.

Vestiti lunghi: l’abbinamento con le sneakers

Lunghezza midi per l’abito di Weekend Max Mara in tessuto plissé, con motivo stampato e inserti in un mix di materiali effetto patchwork; ha colletto stondato, maniche corte e linea leggermente stondata. Perfetto con il cappotto doppiopetto grigio di Mango in misto lana con punto a rilievo e collo con risvolto. Ai piedi, le Air Max 180 di Nike in versione aggiornata, realizzata in resistente ripstop e foderata in neoprene e finiture in pelle.

Faux fur e vestito lungo

Twinset propone uno chemisier in jeans nero di cotone stretch slim fit con balza di pizzo mélange applicata al fondo, leggermente arricciata. Si porta con il capospalla color ruggine in pelliccia di pile di H&M, con colletto e ampi revers. Aggiungono un tocco esclusivo gli stivali combat di Michael Kors effetto cavallino stampa leopardo e pelle stampa coccodrillo.