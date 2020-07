Vestito fucsia: come abbinarlo

La nuance più usata quando si parla di un vestito fucsia? Il ciliegia Hollywood, sfumatura di magenta molto amato dal mondo della moda perché si abbina con facilità e regala una verve vitaminica e super glamour a ogni outfit.

Per smorzare la tonalità accesa basta indossare un solo capo fucsia e abbinarlo ad accessori, come scarpe e borse, in colori neutri, come il nero, il beige, il bianco. Un’idea per indossare il fucsia in modo trendy? Basta abbinarlo con il verde smeraldo e con il denim. La combinazione di colori più audace – ma sdoganata da tempo – è rappresentata dal fucsia e dal rosso o – per le più audaci – con l’arancione.

Nato negli anni ’50, il Ciliegia Hollywood è ancora oggi uno dei colori preferiti dalla Regina Elisabetta (che spesso lo ha sfoggiato con un look total block) e dagli stilisti (fashion addicted incluse).

Vestito fucsia, gli abbinamenti eleganti e informali

Sofia Vergara ha scelto il duo di stilisti Jill Lincoln + Jordan Johnson per il vestito fucsia a matita senza spalline a cui ha abbinato un choker dorato e décolleté nude

Giulia De Lellis ha indossato un minidress Blumarine fucsia con cappello coordinato insieme a stivali magenta.

Impareggiabile il look da Oscar di Julia Roberts in Elie Saab, un abito fucsia da vestale con sandali ton sur ton.

Accessori bianchi, décolleté e cintura, per l’abito fucsia di Tyra Banks.

Va sul sicuro, con sandali e borsa nera, Caroline Daur nel creare il suo outfit con miniabito di seta griffato Kenzo.

Una mise perfetta per Instagram quella scelta dall’influencer Cristina Musacchio: blazer dress fucsia con ciclisti e top nero, abbinato a décolleté e handbag bianca.

Abito fucsia, le tendenze

Una pioggia di strass e nuvole di tulle per Marco De Vincenzo che al suo longdress con foulard di seta fucsia abbina sandali con maxi plateau metallizzati.

Manica a palloncino scenografica e taglio a trapezio: il miniabito di Christian Siriano si porta con sandali cangianti e make-up multicolor.

Marni ha mandato in passerella uno chemisier di seta arricciato davanti con maxibag ton sur ton e infradito arancione neon. Très chic.

Total look fucsia alla sfilata Versace: l’abito dal tessuto fluido e dal taglio geometrico è abbinato a décolleté a punta di vernice e handbag con due manici.

Variante fluo per il minidress in popeline di Valentino con manica a sbuffo e gonna a balze. La cintura è coordinata; i sandali ai piedi sono gli Upflair Valentino Garavani in nappa con allacciatura alla caviglia e dettaglio di piume di struzzo.