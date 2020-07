Vestito rosa antico: gli abbinamenti perfetti con scarpe e accessori

Allure vintage e glamour d’altri tempi per il vestito rosa antico, una nuance dal sapore ottocentesco indicata per chi ama uno stile femminile e retrò e predilige abbinamenti ricercati, con scarpe e borse adatte a outfit da giorno o look da sera. Da sempre tonalità carica di ottimismo e spensieratezza il rosa nella sfumatura anticata si addice particolarmente a chi ha i capelli castani e la carnagione scura o olivastra; più difficile scegliere un vestito rosa antico se si hanno i capelli biondi e l’incarnato chiaro, ma esistono sfumature adatte anche a questo fototipo.

I colori con cui sposare il rosa antico? Per outfit moderni è perfetto con nuance accesse e a contrasto, come il rosso fuoco o il borgogna. Più classico l’accostamento del beige, del bianco e del grigio chiaro; perfetto anche con l’oro e l’argento.

Vestito rosa antico, abbinamenti da giorno

C’è anche il rosa antico nelle diverse sfumature di rosa del vestito corto in stampa floreale di Terri Seymour. La conduttrice statunitense ha scelto di abbinare una borsa a tracolla nera con catena dorata e sandali dorati.

Olivia Palermo dà lezione di stile anche con mascherina: per le strade di New York ha indossato un abito con fiorellini bianchi formato da crop top e gonna plissettata abbinato a slide ton sur ton e borsa di paglia. Rosa cipria la montatura degli occhiali da sole.

L’attrice Amanda Holden è spesso fotografata in giro per Londra con outfit tutti da copiare: così è per il vestito rosa antico di seta con pois rossi abbinato a una tracolla rosa di Saint Laurent e sandali nude con tacco a stiletto; tartaruga la montatura dei suoi occhiali.

Perfetto look da mare per Letizia Ortiz, che sulla spiaggia di Benidorm ha sfoggiato uno splendido mididress bianco con grossi fiori rosa antico senza maniche, firmato Adolfo Dominguez (e già indossato nel 2018) a cui ha abbinato le tanto amate espadrillas con zeppa di corda color ecru. Gioielli ridotti al minimo con piccoli orecchini a cerchio d’oro.

Non solo abiti: il rosa antico è perfetto anche per il blazer, come mostra Myleene Klass nella sua giacca di cotone abbinata a pantaloni larghi neri e t-shirt bianca. A completare l’outfit, ideale per l’ufficio, ankle boot a punta bianchi e mini tracolla Chanel nera.

Abito rosa antico, abbinamenti eleganti

Per ritirare l’Emmy vinto interpretando la principessa Margaret in The Crown, Vanessa Kirby ha scelto un abito rosa antico Marchesa della collezione Resort 2018 dal tessuto impalpabile e impreziosito da un dettaglio floreale sul décolleté.

Dakota Fanning per i SAG Awards 2018 ha scelto una nuance chiarissima di rosa antico per il suo abito Prada strapless con strass argentati, a cui ha abbinato scarpe di Christian Louboutin e gioielli Fred Leighton.

Kimiko Glenn, la Brooke Soso di Orange is the New Black, ha presenziato al red carpet di Onward a Los Angeles, con un miniabito rosa antico e décolleté a punta dorate. Oro anche i gioielli.