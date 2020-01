Carnevale di Venezia 2020, dove alloggiare

Il Carnevale di Venezia 2020 è un appuntamento imperdibile, almeno una volta nella vita: la nostra redazione vi consiglia dove alloggiare, tra suggestivi hotel in Laguna e i b&b più pratici da cui partire per godervi tutti gli appuntamenti e gli eventi in calendario, ma anche una visita della città.

Venezia, infatti, non è solo Carnevale: questa può essere l’occasione per scoprire chiese, piazze, musei e le tante isole uniche al mondo per fascino, come la Giudecca, Burano e Murano. Non solo: il Carnevale di Venezia invade le calli dall’8 al 25 febbraio, Martedì Grasso, comprendendo anche il giorno di San Valentino. E quale luogo è più romantico della città sull’acqua per dichiarare il proprio amore eterno?

Insomma, i motivi per programmare una vacanza o un breve viaggio, magari di un weekend, non mancano. Ecco dove alloggiare se si desidera partecipare al Carnevale di Venezia 2020, dall’appartamento di design al boutique hotel con Spa.

Dove alloggiare per il Carnevale di Venezia 2020