Carnevale di Venezia 2020: programma e calendario eventi

Il Carnevale di Venezia 2020 è pronto ad accogliere i suoi ospiti e a far sognare grandi e bambini con 18 giorni di eventi in calendario e un programma che va dal celebre Volo dell’Angelo alla Festa delle Marie, passando per gli appuntamenti collaterali che animano tutta la Laguna, come il Mestre Carnival Street Show e il Carnevale di Burano.

Le date da segnare vanno dall’8 al 25 febbraio 2020. La città riparte dopo la paura e i danni dell’acqua alta più splendente e affascinante che mai.

I numeri degli scorsi anni raccontano un successo cui gli organizzatori non sono pronti a rinunciare, con 40.000 spettatori per i due voli, 11.000 persone per la prima parte del Festival veneziano di sabato, 700 rematori mascherati per la parata sull’acqua nella seconda parte, 1.000 ospiti all’Official Carnival Dinner&Ball a Ca’ Vendramin Calergi e oltre 50 spettacoli in teatri e musei. A Mestre si sono contati: 36 ore di spettacoli, 150 show, 270 artisti e 7 luoghi di spettacolo in città.

Cosa ci aspetta, dunque, al Carnevale di Venezia 2020? Tra sfilate e maschere tipiche, tra Giovedì e Martedì grasso, ecco il meglio del programma e un calendario con gli eventi da non perdere.

12 eventi imperdibili del Carnevale di Venezia 2020

Domenica 9 febbraio: La Festa Veneziana sull’acqua – Parte Seconda, dalle 10:30 alle 13:00, Rio di Cannaregio

Grand Opening del Carnevale di Venezia 2020, dedicata a cittadini e ospiti della città lagunare. Il corteo acqueo del Coordinamento Associazioni Remiere Voga alla Veneta molla gli ormeggi da Punta della Dogana lungo tutto il Canal Grande sino a raggiungere il popolare Rio di Cannaregio. All’arrivo delle barche del corteo mascherato si apriranno gli stand eno-gastronomici a cura di A.E.P.E.

Sabato 15 febbraio: Corteo e Festa delle Marie, dalle 14:30 alle 16:00, Via Garibaldi

La tradizionale “Festa delle Marie” parte da San Piero di Castello verso le 14.30, percorre via Garibaldi e Riva degli Schiavoni e arriva sul palco di Piazza San Marco, dove avverrà la presentazione ufficiale al pubblico del Carnevale. Si celebra l’omaggio che il Doge portava annualmente a dodici bellissime e umili fanciulle veneziane, dotandole munificamente per il matrimonio con i gioielli dogali.

Da sabato 15 febbraio: Mestre Carnival Street Show, dalle 16:30 alle 18:30, Piazza Ferretto

Il 15-16 e dal 20 al 25 febbraio torna a Mestre il Mestre Carnival Street Show. Per il terzo anno, Mestre, celebra l’arte e lo spettacolo per le vie della città, animando piazze, strade e portici con spettacoli di musica e arte di strada.

Da sabato 15 febbraio: Official Carnival Dinner&Ball 2020, dalle 21:00 alle 2:00, Ca’ Vendramin Calergi

Un raffinato ed esclusivo galà immerso nell’atmosfera magica delle sale del piano nobile del cinquecentesco palazzo che si affaccia sul Canal Grande. Ricco menù proposto dagli chef del Ristorante Wagner, il benvenuto del Principe Maurice, performance dei Nuart e Salotto dei Giochi Classici per tentare la fortuna. L’evento si ripete 16, 20, 21, 22, 23, 14 e 25 febbraio. Prezzo 500 euro a persona.

Domenica 16 febbraio: Il volo dell’angelo,dalle 12:00 alle 13:00, Piazza San Marco

L’emozionante volo dell’Angelo del Carnevale apre ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale in Piazza San Marco. Come ormai da tradizione, sarà la Maria vincitrice del Carnevale 2019 Linda Pani a vestire i panni del nuovo Angelo.

Da giovedì 20 febbraio: Il Concorso della Maschera più bella, dalle 11:00 alle 13:00, Piazza San Marco

Partono le qualificazioni per la finale. Per i vincitori delle sfilate previste tra giovedì a sabato grasso (20-22 febbraio) la finale di domenica 23 febbraio è assicurata. Lunedì 24 febbraio torna la sfilata dedicata ai bambini.

Da giovedì 20 febbraio: Carnevale di Burano, dalle 15:00 alle 22:00, Burano

Imperdibile El Carnevale de Buran 2020, dal giovedì al martedì grasso. Non mancano intrattenimento musicali con Dj, sfilate e intrattenimento per i bambini, concerti musicali, sfilate di gruppi mascherati e carri allegorici. Tutti i giorni saranno offerti dolci tipici e frittelle.

Sabato 22 febbraio: Carnevale Marghera 2020, dalle 15:00 alle 17:00, Piazza Mercato a Marghera

Sabato 22 febbraio lungo le vie della “Città giardino” sfileranno i grandi carri mascherati e altrettanti gruppi locali: come da tradizione il corteo farà due passaggi in piazza Mercato dove, al termine della parata, saranno premiati i gruppi partecipanti.

Domenica 23 febbraio: Carnevale Campaltino, dalle 15:00 alle 17:00, Campalto

Dopo 18 anni, nel 2019 Campalto in festa ha accolto la sfilata dei carri in parata di oltre venti attrazioni tra macchine sceniche ed animazioni che ha attraversato le vie principali della città, tra una folla di 15.000 persone.

Martedì 25 febbraio: Carnevale dei Ragazzi di Zelarino, dalle 14:30 alle 17:00, Zelarino

Il Carnevale dei Ragazzi di Zelarino è giunto alla sua 53^ edizione. L’appuntamento è con la filata dei carri allegorici nella via principale del paese accompagnati dai gruppi mascherati provenienti dalle varie province venete.

Martedì 25 febbraio: Premiazione della Maria del Carnevale 2020, dalle 16:00 alle 16:30, Piazza San Marco

La premiazione con l’incoronazione della “Maria” vincitrice giunge in Piazza al termine del corteo acqueo in partenza da San Giacomo dell’Orio. L’incoronazione da parte del Doge premia la damigella più dolce e aggraziata.

Martedì 25 febbraio: “Svolo del Leon”, dalle 17:00 alle 18:00, Piazza San Marco

Un tributo al Leone alato di San Marco, che salirà sul Campanile dipinto su di un grande telo scenografico per volare sopra il pubblico in piazza. Ad accoglierlo sul palco di Piazza San Marco le dodici Marie. Un rituale di grande suggestione che chiude il Carnevale di Venezia 2020.