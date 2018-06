Uno dei dubbi amletici quando si è dieta riguarda cosa mangiare il pomeriggio per dimagrire, o meglio per evitare pericolosi sgarri. Contrariamente a quanto si pensa, concedersi uno spuntino non è solo consentito ma addirittura consigliato, perché aiuta a mantenere attivo il metabolismo e soprattutto perché ci permette di non arrivare a cena troppo affamate.

Tuttavia, buttarsi sulla “prima cosa che capita” può essere davvero una minaccia per la linea e può vanificare i sacrifici della dieta. Lo snack pomeridiano va infatti scelto con cura, deve essere in grado di “tappare il buco allo stomaco” con poche calorie e allo stesso tempo deve essere pratico: insomma, lo spuntino ideale deve poter essere messo in borsetta o comunque essere consumato in ufficio senza troppa fatica.

Leggi anche: Dieta: cosa mangiare alla sera | Dieta dimagrante e frutta: istruzioni per l’uso

Ecco allora cosa mangiare il pomeriggio per dimagrire.