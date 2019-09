Dopo aver fatto impazzire i fan su uno dei red carpet più memorabili della 76esima Mostra del Cinema di Venezia 2019, Brad Pitt è pronto a sbarcare anche in sala con Ad Astra. Diretto da James Gray, apprezzato regista di Civiltà perduta e C’era una volta a New York, la trama del film racconta del viaggio interplanetare dell’astronauta Roy McBride, che si avventura fino ai confini del sistema solare alla ricerca del padre scomparso, per risolvere un mistero che minaccia la sopravvivenza della Terra.

Nel cast, accanto a Pitt, il premio Oscar Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Liv Tyler e Ruth Negga. Ad Astra arriva nei cinema in Italia, distribuito da 20th Century Fox, il 26 settembre. Scopriamo insieme 7 curiosità sul film di fantascienza diretto da James Gray.