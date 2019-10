Albero di Natale IKEA: prezzo, altezza e modalità di trasporto

Come ogni anno, il brand svedese dell’arredamento di design propone per le feste un’iniziativa all’insegna della sostenibilità: la vendita dell’albero di Natale IKEA 2019 vero. Per portare in casa la magia natalizia e l’atmosfera della foresta invernale.

Dopo esserci immersi nel lato creativo delle decorazioni di Natale, scoprendo colori e tendenze per dicembre, dunque, ecco una breve ma utile guida pratica per conoscere il prezzo, l’altezza e le modalità di trasporto di PICEA, l’albero di Natale IKEA vero.

Se, infatti, in molti preferiscono l’albero sintetico, riutilizzabile più e più volte, che non ha bisogno di cure e non soffre con il caldo dei termosifoni, è anche vero che il fascino degli aghi naturali, con il loro colore, il profumo, la consistenza è il massimo per chi vuole addobbi perfetti.

Albero di Natale IKEA vero: altezza e prezzo

Si chiama PICEA l’albero di Natale IKEA vero, disponibile dal 16 novembre 2019 negli store in tutta Italia fino a esaurimento scorte (nei negozi di Genova e Torino la vendita inizierà il 22 novembre 2019).

Acquistabile solo in negozio, con vaso venduto separatamente, l’abete di Natale può essere posizionato all’aperto o in casa (lontano da fonti di calore). È alto circa 140 centimetri, dal diametro indicativo di 1 metro, dal peso variabile di 10 chili e costa 15 euro.

Compostiamoci bene

Da anni IKEA fa un uso attento delle risorse e orienta a vivere in modo più sostenibile. La strategia di responsabilità sociale si sviluppa a livello internazionale, nazionale e locale attraverso un calendario di attività promozionali dedicate. Grazie al ricavato di queste attività IKEA Foundation si occupa di realizzare progetti sociali nei Paesi in via di sviluppo tramite supporto economico o donazione di prodotti.

Fa parte di questo disegno globale anche Compostiamoci bene, che riguarda l’iniziativa legata agli alberi di Natale veri per le feste.

Gli alberi provengono da coltivazioni controllate , e non da foreste, e alla riconsegna vengono trasformati in fertilizzante naturale o utilizzati per la produzione di pannelli truciolati.

insieme allo scontrino di acquisto a IKEA, tra il 4 ed il 13 gennaio 2020, si riceve un buono di importo pari al prezzo di acquisto, spendibile nei negozi in Italia dal 4 al 31 gennaio 2020. Per ogni albero riconsegnato, IKEA dona 2 euro per riqualificare aree in stato di abbandono e/o a rischio di dissesto idrogeologico sul territorio italiano.

Modalità di trasporto dell’albero di Natale IKEA 2019

PICEA IKEA è disponibile solo per l’acquisto in negozio, e non online. È possibile, però, organizzare la consegna a casa (o ovunque si voglia) dopo aver ordinato il prodotto nello store più vicino a voi.