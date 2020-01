Sanremo 2020: i vincitori secondo le previsioni dei bookmaker

Il Festival di Sanremo è senz’altro uno degli avvenimenti più importanti nell’ambito del nazional-popolare italiano: tutti ne parlano, sia prima che durante la manifestazione, ma difficilmente a qualche mese dal termine qualcuno ricorda il nome del vincitore. Tra le tante polemiche infatti si perde di vista l’aspetto artistico del concorso, che prevede una vera e propria sfida tra i cantanti selezionati quest’anno dal direttore artistico Amadeus.

Quando si parla di una competizione non si possono non citare i bookmaker, specialisti nel campo delle previsioni su vincitori e perdenti. Al momento solo alcuni giornalisti selezionati hanno potuto ascoltare le canzoni che i Big porteranno sul palco dell’Ariston, ma in base ai testi pubblicati, alla storia dei cantanti e ai precedenti sanremesi è possibile tentare di ipotizzare “scientificamente” la composizione del palco.

Dunque, chi sarà il vincitore del 70esimo Festival di Sanremo per gli scommettitori? Stando a un confronto tra i principali siti di betting italiano il favorito assoluto sarebbe il rapper Anastasio, vincitore di X Factor 2018, il quale pare essere molto quotato grazie ai suoi testi molto impegnati e profondi. Non guastano anche i numerosissimi follower sui social, che potrebbero contribuire in maniera decisiva al voto del pubblico.

Segue subito, in termini di probabilità di vittoria e posta fissata dai bookmaker, un terzetto composto da ex concorrenti di talent show: parliamo di Alberto Urso, Giordana Angi ed Enrico Nigiotti. La cantautrice italiana con cittadinanza francese arrivò al secondo posto alla diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, vinta invece dal cantante tenore Alberto Urso. Nigiotti invece ha partecipato nel 2009 ad Amici, per poi abbandonare in favore della compagna Elena D’Amario, ed è poi arrivato terzo all’undicesima edizione di X Factor.

Tutti gli altri appaiono molto staccati nella classifica così compilata, con una sorta di podio rovesciato degli ultimi posti che è composto, non necessariamente in queste posizioni, da Elettra Lamborghini, dal trapper delle mille polemiche Junior Cally e dal rapper Rancore, amato dal mondo indie.