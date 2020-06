Caftano lungo, come abbinarlo e indossarlo

Caftano lungo? In principio fu il caffetano o kaftan, una veste lunga fin quasi ai piedi, aperta sul davanti, con maniche molto lunghe, di stoffa colorata spesso a righe; in uso nei paesi musulmani e dal XIII secolo anche nei paesi dell’Europa Orientale. All’inizio del secolo scorso, tante le donne che si lasciarono conquistare dai modelli ricercati e preziosissimi creati da Mariano Fortuny (e amati da Marcel Proust e Gabriele D’Annunzio), fino a conoscere le varianti lussuose realizzate da Christian Dior prima e Yves Saint Laurent poi (che userà spesso indossare impalpabili caftani durante i suoi soggiorni a Marrakech).

Indimenticabile il modello firmato da Catherine Walker e indossato da Lady Diana con pantaloni e ballerine bianche in occasione della sua visita in Arabia Saudita nel 1986.

La sua fortuna? Veste donne di tutte le diverse silhouette e di diverse misure. Declinato in cotone, seta o lana, di tessuto impalpabile, corto o lungo fino ai piedi, annodato in vita sul davanti e lasciato lungo dietro, portato con jeans e sneakers o abbinato a pochette gioiello e scarpe da sera, è il capo più trasformista degli ultimi anni, da indossare dalla mattina alla sera, in spiaggia come a una cena di gala.

Caftano lungo, i look

Marta Marzotto , signora indiscussa del caftano lungo, ci ha insegnato che si può indossare al mare come sul red carpet, pezzo cardine di ogni outfit.

, signora indiscussa del caftano lungo, ci ha insegnato che si può indossare al mare come sul red carpet, pezzo cardine di ogni outfit. Coloratissimi, preziosi, in stampe ogni volta più pregiate e ricercate, i modelli posseduti dalla socialite sono impossibili da enumerare tutti.

ogni volta più pregiate e ricercate, i modelli posseduti dalla socialite sono impossibili da enumerare tutti. A renderli super chic, gli accessori , sempre misurati e in linea con lo stile del capo indossato.

, sempre misurati e in linea con lo stile del capo indossato. Ballerine in fantasia o di colori ton sur ton o in contrasto al vestito, zeppe in rafia per look da spiaggia, infradito gioiello sono le scarpe che si abbinano al meglio.

che si abbinano al meglio. La borsa? Clutch per la sera, impreziosite da strass o da perle; secchielli da portare al polso per il giorno, shopping in paglia per il mare. Da bandire tracolle e zaini, che non si sposano con lo stile effortless chic del caftano.

Caftano lungo: le tendenze

Valentino per la Primavera-Estate 2020 ha fatto sfilare caftani lunghi coloratissimi in stampa floreale stilizzata , portati con infradito e borsa alla spalla.

Stampa geometrica per il caftano da indossare come una vestaglia sull’abito dalla scollatura profonda secondo Elie Saab che abbina turbante e choker rigido, da perfetta regina di Saba.

Sulla passerella di Etro, il caftano lungo si scopre in maglia di cotone, a righe, da portare con sandali in suede e camicia di seta con fiocco al collo.

Caftano lungo: i modelli H&M, Mango & Co.

Scollatura profonda a V per il caftano di Missoni in lamè di maglia leggera con laccetti e maniche a trequarti. Prezzo consigliato: 680 euro

Di H&M il caftano in morbido tessuto di viscosa jacquard lungo fino alla caviglia dallo scollo arrotondato con arricciature per creare un leggero drappeggio. Prezzo consigliato: 49,99 euro

Ispirato alle acque cristalline dei Tropici, il modello fluido dalle maniche ampie di Emilio Pucci in azzurro che sfoggia i motivi astratti della stampa Corisco. Prezzo consigliato: 950 euro

Lungo e fluido il caftano di tessuto semitrasparente di Mango con collo a V con rever e maniche lunghe. Prezzo consigliato: 69,99 euro

Oysho propone un caftano ispirato alla lingerie con manica a 3/4 e scollatura a V. In raso con dettagli in pizzo. Lungo fino alle caviglie con aperture laterali. Prezzo consigliato: 45,99 euro