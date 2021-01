Borse Primavera-Estate 2021: modelli e tendenze da seguire

A guardarle nel pieno della stagione fredda, le borse Primavera-Estate 2021, con i loro colori accesi e l’attitudine alla spensieratezza, mettono subito in corpo una certa voglia di sole e vacanze: la nostra redazione ha selezionato modelli e tendenze da seguire, affinché non vi facciate trovare impreparate con lo spuntare delle primule.

Le amanti degli accessori, durante la prossima stagione, dovranno prestare molta attenzione alle borse appese alle spalle, infilate sotto i gomiti o messe in mostra in ogni modo all’interno del look, perché saranno davvero al centro della scena, grazie a un importante ritorno dei modelli dal lusso discreto.

Le proposte arrivano, come le altre tendenze della moda, delle passerelle più prestigiose, ma nei negozi e presso gli artigiani è già possibile vedere versioni più “abbordabili”. E per quanto riguarda i gusti? Dal maxi al micro, troverete una dimensione e una forma che piaceranno a tutte.

Le borse di tendenza per la Primavera-Estate 2021

Nella classifica dei modelli più proposti per la prossima primavera, non mancano i classici con cui è impossibile sbagliare, dalla borsa matelassé con tracolla a catena alla shopping bag minimal, passando per la handbag “della nonna”, paffuta e dal sapore vintage.

Continua il successo delle mini bag e l’abitudine di indossarle in coppia con un’altra borsa più grande, e anche l’amore per le frange che da qualche anno ha contagiato tutti i settori dell’abbigliamento.

Ma quali sono le grandi tendenze a cui ispirarsi per lo shopping delle borse Primavera-Estate 2021? Ve lo diciamo noi.

Colori pastello

In passerella si sono viste borse di tutte le forme e dimensioni in alcune delle tonalità pastello più brillanti e audaci degli ultimi tempi. Potete contare su accessori lilla, menta e rosa confetto per dare nuova vita al vostro guardaroba in primavera e vederlo sbocciare come non mai.

Modelli extra-large

Siete di quelle persone che non hanno mai abbastanza posto in borsa per tutto quello che vorrebbero metterci dentro? Ecco la tendenza che fa per voi: quella delle borse extra-large ha dimostrato di regnare sovrana nella prossima stagione primaverile e le opzioni sono davvero infinite. Dai secchielli alle valige morbide, sono pronte ad accogliere tutto l’occorrente per passare fuori una giornata intera, e anche di più.

Portabottiglia

Per il secondo anno di seguito, le borse portabottiglia o a forma di borraccia raggiungono la vetta della classifica degli accessori più trendy. Grazie a questa tendenza delle borse, non avete più scuse per utilizzare le bottiglie d’acqua di plastica. I designer hanno mostrato come indossare i portabottiglie nelle maniere più chic, attaccati alle borse, come una tracolla vera e propria, integrati con la cintura.

Borsa a rete

La borsa per la spesa a rete è un ritorno che ispira ironia e leggerezza, parte anch’esso, come il portabottiglie, di una certa attenzione per una nuova sostenibilità. Naturalmente nessuno metterebbe delle arance in una borsa da 500 euro, ma sarà possibile uscire di casa con orgoglio anche portando con sé una delle versioni più “prosaiche”.

Borsa a cartellina

Colori vibranti, forme originali, dimensioni fuori dall’ordinario non fanno per voi? Niente paura, puntate sulla sofisticata, elegante e minimal tendenza delle borse a cartellina. Queste borse non saranno le più capienti, ma senz’altro aggiungeranno un tocco di stile inarrivabile al vostro outfit.