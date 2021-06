Beachwear 2021: i top trend

Non solo costumi da bagno, la moda beachwear 2021 si compone di capi di abbigliamento e accessori da indossare in riva al mare, durante una gita in barca o in un ristorante di una località costiera.

Così, bikini e costumi da bagno interi potranno essere indossati insieme a parei e copricostumi colorati accompagnati da ciabatte per il mare comode e dallo stile grintoso. In particolare, i costumi da bagno saranno caratterizzati da colori neutri e pastello con dettagli come laccetti e catene che personalizzano l’outfit da spiaggia.

Un occhio di riguardo viene riservato agli accessori come bandane e turbanti con i quali acconciare i capelli quando la piega è messa in disordine dalla salsedine. Proprio gli accessori puntano tutto su fantasie a fiori, che richiamano la natura dei tropici, e sulle geometrie astratte dai colori decisi e sgargianti. Vediamo le tendenze della moda mare 2021.

Beachwear 2021: il bikini crochet

I costumi da bagno sono i protagonisti indiscussi della moda beachwear. Dai bikini con slip a vita alta dal mood anni ’50 a quelli sgambati e sensuali, il costume da bagno a due pezzi sul quale investire nell’estate 2021 è quello crochet. Infatti, sembra proprio che la mania del fatto a mano abbia travolto anche la moda mare riportando alla mente lo stile degli anni ’70 fatto di atmosfere gipsy e boho chic. Non mancheranno i bikini colorati che prediligono nuances tenui e fantasie pastello, senza dimenticare quelli in tessuto lurex che donano brillantezza a ogni costume.

I costumi da bagno interi tornano tra le tendenze dell’estate 2021 in una serie di modelli nuovi o rivisitati che spaziano dalle versioni sgambate a quelle minimaliste con scollature rette. Lo swimwear mono pezzo abbandona ferretti e coppe imbottite, virando verso forme semplici e lineari prive di orpelli. Un altro grande trend della stagione estiva è il costume intero animalier che, all’occorrenza, può facilmente trasformarsi in un body da indossare sotto un blazer per un aperitivo in spiaggia.

Beachwear 2021: il pareo

Fresco e leggero, il pareo è il capo da spiaggia colorato con cui creare combinazioni di look sempre nuove. Infatti, può essere indossato in modi diversi: come vestito da annodare al collo, come abito mono spalla o come gonna. Si tratta di un indumento disponibile in diversi formati e lunghezze che spaziano da quelli corti a quelli medi o lunghi. Le tendenze dell’estate 2021 propongono i pareo mare in forme eleganti con spacchi, con dettagli come volant, in tessuti lurex e fantasie briose composte da fiori e geometrie.

Beachwear 2021: il copricostume

Dai classici modelli in cotone bianco e in pizzo alle versioni all’uncinetto e lunghe fino alle caviglie, il copricostume è tra i top trend della moda mare 2021 da indossare sopra il costume da bagno. Si tratta di un indumento versatile che completa i look estivi per raggiungere il mare, per coprirsi in seguito a una passeggiata sul bagnasciuga o per un break al bar della spiaggia. Può assumere la forma di un maxi abito in seta fresco e leggero, ideale per combattere l’arsura estiva o quella di un kaftano dalle tonalità vitaminiche.

Beachwear 2021: turbante, bandana e foulard

Non solo cappelli in paglia nei modelli panama e a falda larga, i copricapi della moda mare 2021 saranno costituiti da foulard, bandane e turbanti con cui tenere in ordine i capelli dopo un tuffo in acqua. Così, fasce e turbanti per capelli saranno gli accessori con cui creare acconciature estive da sfoggiare non solo al mare ma anche in città. Ad esempio il turbante Zara in spugna, abbinato a un paio di maxi occhiali da sole e un costume a pois, è il copricapo perfetto per creare look in stile anni ’50.

Beachwear 2021: borse e scarpe da spiaggia

Capienti, funzionali e dallo stile personalizzato le borse dell’estate 2021 si vestono di forme oversize per contenere tutto ciò che serve per andare al mare. Tra i modelli must have la borsa di paglia, it bag da indossare al mare e in città.

Per quanto riguarda le scarpe da indossare in spiaggia, le tendenze beachwear abbracciano la comodità di scarpe rasoterra e ciabatte con suola flatform. Tra i modelli da scegliere spiccano quelle con aperture a strappo e con suola in gomma morbida in versione multi-color. Ma non mancheranno i sabot con tacco piccolo e quadrato dalle infinite sfumature.