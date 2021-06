Gonna pareo: i modelli "wrap" dell'estate 2021

La gonna pareo è uno dei capi di abbigliamento di tendenza dell’estate 2021: questa particolare tipologia di gonna è caratterizzata da un nodo laterale, posto solitamente all’altezza dei fianchi, e ricorda il classico pareo da indossare al mare. In realtà, è un indumento che si può indossare tutti i giorni in abbinamento con T-shirt, crop top e camice per creare outfit differenti adatti a più occasioni.

Non solo a fantasia, a righe e a pois, le nuove tendenze puntano su modelli in tinta unita nelle nuances del bianco e dell’arancione o con stampe di fiori e pattern geometrici.

Raffinata ed elegante è l’elemento fashion con cui arricchire il proprio guardaroba creando outfit sempre diversi.

Gonna pareo bianca

Esistono diversi modelli di gonna pareo che giocano con le lunghezze e con dettagli come volant e spacchi vertiginosi. La versione lunga fino al ginocchio e con nodo laterale, crea uno spacco seducente ed elegante dallo stile chic e sofisticato. Se indossata in look total white potrebbe essere una valida alternativa per le spose moderne che hanno organizzato un matrimonio sulla spiaggia. Per rendere lo stile di questa gonna ancora più ricercato basterà puntare su un paio di sandali coloro oro. Il risultato? Un abito da sposa confortevole e semplice che rompe gli schemi.

Gonna pareo midi a fantasia

Declinata su tessuti con fantasia a fiori, la gonna a portafoglio è il capo di abbigliamento che sa di estate. Infatti, può essere indossata come copricostume in spiaggia o per creare look coordinati anti-caldo.

Il consiglio per abbinarla al meglio è quello di puntare su un modello con spacco e volant in abbinamento a un crop top con maniche a palloncino. Per le amanti dello stile boho chic, basterà completare il look con un paio di slides ai piedi e una bandana o turbante in testa. Effetto wow è assicurato!

La gonna “wrap” si abbina facilmente alla fantasia del costume da bagno (bikini o intero) e, allo stesso tempo, si combina con felpa e borsa di paglia per un outfit serale da spiaggia. La proposta Loewe è realizzata con la stampa psichedelica tie-dye ed è ispirata alle vacanze sulle Isole Baleari. In questo caso, la moda beachwear 2021 suggerisce di completare il look da spiaggia con gli accessori: scarpe flat, borsa di paglia e bandana.

Gonna pareo + camicia

Dopo l’allentamento delle misure restrittive che fino a oggi hanno caratterizzato la nostra quotidianità, sarà possibile tornare a godere di momenti spensierati in compagnia organizzando feste tra pochi intimi e in tutta sicurezza. Se si è ricevuto un invito a una festa e si è indecisi su cosa indossare, la gonna pareo in seta può essere l’elemento fashion con cui creare un party look in poco tempo. Versatile e facile da indossare, la gonna pareo in raso o in seta è perfetta con camice, crop top e T-shirt abbinate o a contrasto cromatico.

Per un party in cui il dress code impone un tocco in più di eleganza, la gonna pareo nella versione mini con strass e lustrini dall’effetto stroboscopico è l’alternativa alle classiche gonne lunghe. Per bilanciare la brillantezza della gonna basterà optare per una camicia dal taglio sartoriale e dalle forme minimaliste dalle nuances neutre come il bianco o il nero.