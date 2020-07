Cappello di paglia: modelli da indossare in spiaggia e in città

Non solo accessorio fashion, ma anche indispensabile per proteggere i capelli dal sole e dal vento, il cappello di paglia non manca di ricevere il favore di shopaholic e celebrities. Esiste sia a falda larga che a falda stretta, decorato con foulard di seta, dettagli in pelle, corda o gros grain, realizzato in rafia, paglia o sisal, una fibra naturale estratta dall’agave sisalana, originaria dello Yucatán, in Messico. I colori in cui si declina il cappello di paglia? Dal classico beige al bianco e al nero, fino alle varianti blu, verdi, rosse, gialle o multicolore.

Dettaglio stylish da chiudere immediatamente in valigia, è il tocco di classe finale su un caftano in seta per un summer look da città che non teme confronti e complete outfit da spiaggia, look fatti di copricostume e ciabattine. Insieme al foulard e alla borsa di paglia è l’accessorio che non può mancare per prossime le vacanze esotiche.

I nostri modelli preferiti? Sono in varianti luxury, create da stilisti e da maison (Dior e Chanel, ma anche Jacquemus, Gucci, Vivetta e Fendi), perfette non solo per il mare ma anche per outfit casual da città, o in proposte low cost, perfette per tenere la testa – e i capelli, of course… – protetta dal caldo e dai temibili raggi UV.

Cappello di paglia: modelli da spiaggia

Mango propone un cappello in tessuto traforato di paglia con fiocco decorativo.

Prezzo consigliato: 19,99 euro

L’eleganza estiva di un cappello in paglia non conosce limiti: tesa larga per il modello firmato Maison Michel in versione multicolore con logo bianco a lato.

Prezzo consigliato: 390 euro

La visiera in paglia di Lowe è leggera in colore beige naturale ed è elegantemente rifinita da fascia in pelle marrone con nodo.

Prezzo consigliato: 350 euro

Il cappello di Jacquemus rivisita un classico estivo con il design a tesa larga dal forte impatto. In rafia intrecciata color naturale.

Prezzo consigliato: 200 euro

Il cappello di Lola Hats, dal design in morbida rafia, è intrecciato finemente e rifinito da un motivo a zig-zag sul profilo. Talmente flessibile da poter essere arrotolato e portato sotto al braccio.

Prezzo consigliato: 569 euro

Cappelli di paglia, i modelli per la città

Arriva da Zara il cappello intrecciato bianco e nero a falda larga in tessuto combinato.

Prezzo consigliato: 29,95 euro

Il cappello a falda larga di Gucci è in tessuto effetto paglia laminato e si arricchisce di una nota romantica: il nastro in gros-grain ricamato con lo slogan in francese “L’Amour du Soir”.

Prezzo consigliato: 490 euro

È pieghevole il cappello in morbida paglia beige di Fendi con foulard in seta con motivo floreale nei toni dell’arancio e piccolo moschettone in metallo per agganciarlo.

Prezzo consigliato: 450 euro

Ispirato ai tradizionali cappelli da giardiniere , il cappello di Dior in sisal nero decorato con una treccia a forma di Cannage e impreziosito da una tesa sfilacciata.

Prezzo consigliato: 790 euro

Di H&M il cappello in cartapaglia intrecciata con ampio nastro in gros-grain attorno alla cupola.

Prezzo consigliato: 9,99 euro