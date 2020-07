Copricostume, le tendenze 2020

Caftani, parei, modelli in bianco o abiti da mare in pizzo: sono svariate le varianti in cui si declina il copricostume, lungo o corto, immancabile nella valigia delle vacanze anche nell’estate 2020. Le tendenze quest’anno vogliono un prendisole versatile, perfetto da indossare dalla mattina alla sera, dall’arrivo in spiaggia fino all’aperitivo al tramonto, abbinato a un infradito gioiello o a una slide all’ultimo grido, insieme a una classica borsa di paglia.

Sempre perfetta grazie alla sua allure effortless chic, la camicia oversize da portare sopra al bikini; le proposte più sexy? I minidress lavorati all’uncinetto come quelli che indossava Jane Birkin negli anni Sessanta, che non passano mai di moda. E come non sognare sui longdress fluidi e leggerissimi, declinati in cotone o lino per un beach style all’insegna della freschezza.

Tra i colori più gettonati, nel 2020, accanto ai classici bianco e nero sono l’arancione, il verde, il blu e il rosso (senza disdegnare il giallo, che si addice particolarmente alla carnagione abbronzata).

Copricostume bianco

Ha scollo all’americana il vestito midi senza maniche proposto da Zara , che presenta un dettaglio di ricami traforati abbinati tono su tono, ideale sia per la spiaggia che per la piscina.

Prezzo consigliato: 49,95 euro

Il copricostume con ricamo di colore bianco in cotone di Mira Mikati è un modello senza tempo, con scollo a V, manica corta, vita elasticizzata con chiusura a coulisse, design lungo e spacco laterale.

Prezzo consigliato: 721 euro

Copricostume in pizzo

La proposta lunga al polpaccio di H&M è in leggero tessuto di cotone sangallo con scollo a V, incrocio cucito in alto e maniche corte a sbuffo con elastico sottile e rivestito in fondo. La cucitura in vita con laccetti sottili si annoda su un lato e la gonna a balze è svasata.

Prezzo consigliato: 49,99 euro

Il caftano di Calzedonia è interamente realizzato in pizzo geometrico di ispirazione etnica, la texture aperta offre una marcata trasparenza. Lo scollo è a V, le spalle scese e coulisse in vita. La lunghezza arriva sopra il ginocchio

Prezzo consigliato: 29,99 euro

Il copricostume lungo

È lavorato a maglia il prezioso copricostume di Missoni in tessuto leggero nero e maniche lunghe con chiusura da annodare davanti.

Prezzo consigliato: 1.010 euro

Ha coulisse regolabile sul davanti l’abito allacciato sul collo di Stella McCartney con una perla decorativa abbinabile a bikini o costume intero coordinato del brand.

Prezzo consigliato: 521 euro

Gli abiti copricostume

È lungo al polpaccio il vestito di cotone con bretelline in stampa tie-dye di Oysho , perfetto anche per passeggiate al calar del sole tra i vicoletti dell’isola preferita.

Prezzo consigliato: 45,99 euro

Tessuto a coste per il modello color ruggine super sportivo di Mango, avvitato e con scollo a V e spalline sottili.

Prezzo consigliato: 35,99 euro