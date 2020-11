Cappotto sopra il ginocchio? Gli abbinamenti con scarpe e vestiti

Il cappotto sopra il ginocchio, di lunghezza media, è molto versatile e sta bene un po’ a tutte: per questo non può mancare nel guardaroba invernale e è opportuno conoscere gli abbinamenti con scarpe e vestiti per un look pieno di stile.

Si fa presto, infatti, a dire “cappotto”: i modelli di questo capospalla adatto alla stagione fredda, oltre che per fit, colore e stile, si distinguono per la lunghezza. Cappotto corto, medio e lungo regalano mood diversi, e sono adatti a valorizzare fisici differenti.

Il cappotto sopra il ginocchio, detto anche a tre quarti, è sicuramente il più diffuso, proprio grazie alla sua versatilità. Non troppo casual come il cappotto corto né troppo elegante come quello lungo, completa facilmente outfit da giorno e per il tempo libero.

A chi sta bene il cappotto a tre quarti

Come accennato, il cappotto di questa misura può essere adatto a tutti i tipi di fisico. Per valorizzare al meglio ciascuno di essi, si può puntare su dettagli diversi.

Le persone di statura piccola possono dare risalto alla figura con un cappotto sopra il ginocchio con cintura in vita. Un modello dritto e monopetto dona in particolar modo a chi ha un fisico slanciato. Con qualche chilo di troppo, meglio scegliere modelli poco voluminosi. Da evitare, dunque, in questo caso, sia cappotti a uovo che teddy coat, opzioni di gran moda che aumentano le rotondità.

Cappotto sopra il ginocchio: abbinamenti con scarpe e vestiti

Come abbinare il cappotto a tre quarti? Il suo orlo che arriva poco sopra il ginocchio (più spesso poco sotto) va bilanciato con le altre lunghezze dell’outfit.

Per quanto riguarda i vestiti, la soluzione più chic è quella di scegliere un abito della stessa lunghezza o poco più corto, così da essere coperto dal capospalla.

Anche le scarpe hanno le loro regole: si gioca con le lunghezze, nascondendo o mostrando ad arte la stratificazione. Gli stivali alti come i cuissard sono perfetti in un look dal sapore Seventies se coperti dall’orlo di abito e cappotto. Meglio evitare quelli sotto il ginocchio e “arrivare” direttamente a tronchetti alla caviglia, sneakers, mocassini o décolleté. Per lo stesso motivo i pantaloni da preferire sono i cropped o quelli classici alla caviglia.

Siete in cerca di ispirazione? Ecco le proposte della redazione scovate sui social da copiare.

Cappotto sopra il ginocchio con stivali overknee

Il cappotto a tre quarti è perfetto per indossare gli stivali sopra il ginocchio in maniera sofisticata e mai volgare.

Pantaloni crop e tronchetti

Un gioco di orli e lunghezze è protagonista di questo outfit stile parigino con cappotto, pantaloni crop e tronchetti alla caviglia.

Pantaloni alla pescatora e mocassini

Se siete alla ricerca di un look fresco e leggero, puntate su pantaloni a sigaretta, anche alla pescatora se il clima lo consente, mocassini o slipper.

Abito in maglia e scarpe Oxford

Gli abiti in maglia sono una delle soluzioni perfette per un outfit caldo e avvolgente con cappotto sopra il ginocchio. Originale la scelta delle scarpe dal taglio maschile con lacci.

Cappotto sopra il ginocchio a uovo, jeans e francesine con tacco

L’egg coat dalle inconfondibili linee bombate è tornato di moda. Pieno di stile e personalità l’abbinamento con jeans e francesine col tacco largo.