Cappotto vestaglia: look e abbinamenti di un capo evergreen

Con la sua cintura e i revers, il cappotto a vestaglia è uno dei capispalla più eleganti del guardaroba autunno-inverno: la nostra redazione ha scovato look e abbinamenti di un capo evergreen per indossarlo seguendo le ultime tendenze.

Nonostante negli ultimi anni i cappotti oversize abbiano davvero spopolato, con proposte sia di alta moda che fast fashion, il “wrap coat” resta sempre un classico intramontabile per la sua innata classe. In realtà, non solo per la sua allure sofisticata e leggermente vintage, ma anche perché, al contrario dei modelli extra large, sta bene davvero a tutte.

Il cappotto oversize, infatti, dona particolarmente a chi ha una silhouette slanciata e gambe sottili, ma è poco adatto a chi ha un fisico a pera, o a mela e a rettangolo, con la necessità di una cintura per sottolineare il punto vita e creare curve dove sono carenti. Il cappotto vestaglia viene in soccorso proprio di questi tipi di fisici – che sono tra l’altro molto diffusi -, creando una silhouette più sinuosa, slanciata e elegante, specialmente con un po’ di tacchi in abbinamento.

Insomma, i motivi per avere nell’armadio un cappotto a vestaglia non mancano e, se ancora non ne possedete uno, fareste bene a rimediare subito con una sessione di shopping, scegliendo tra le proposte più classiche e semplici da abbinare, come un modello nero o un cappotto cammello di media lunghezza.

Cappotto vestaglia: 5 look da copiare

Se, invece, siete alla ricerca di qualche idea per creare nuovi outfit, ecco i look casual e formali più belli da copiare secondo la redazione.

Con jeans e décolleté

Il look perfetto per tutti i giorni, adatto a una giornata in ufficio se l’abbigliamento è informale come a una passeggiata con le amiche. Il cappotto a vestaglia corto è perfetto con top bianco, jeans slim fit e le décolleté preferite. A completare il tutto una borsa con tracolla a catena.

Abito midi e stivali

Una proposta romantica e dal sapere boho? Optate per un abito midi svolazzante con stivali morbidi e wrap coat lungo nero per restare al caldo nelle giornate invernali. La borsa oversize è utile per portare con sé tutto ciò che può servire dalla mattina alla sera.

Leggings e sneakers

L’abbinamento rubato alle fashion blogger non può non prevedere leggings e sneakers. Un match casual per il tempo libero da completare con borsa a tracolla e sciarpa a quadri per un tocco chic.

Jeans neri e stringate

Non solo tinta unita. Il cappotto vestaglia può essere anche a fantasia, meglio se in colori neutri più facili da abbinare. Come per questo modello a stampa check accostato a nero, marrone e immancabile stampa animalier delle scarpe stringate per un dettaglio ultra glamour.

Pantaloni a sigaretta e slingback

Un outfit formale per le riunioni in ufficio, ma anche elegante per un appuntamento galante. Così si presenta questo abbinamento: iniziate con una classica camicia bianca e da pantaloni a sigaretta neri (ma, volendo variare, anche con fantasia a quadri neutra). Aggiungete un paio di slingback ai piedi e il gioco è fatto. Se il meto non prevede nulla di buono, optate per mocassini o tronchetti.