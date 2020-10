Spesso è considerato serio e noioso ma, scegliendo con cura i colori da abbinare al grigio, questa nuance può regalare outfit di tendenza e molto molto chic.

È, del resto, incredibilmente versatile, come le altre tinte neutre, dal nero al bianco passando per il beige, tuttavia sembra spesso troppo dimenticato.

Il grigio è un colore così intrigante, perfetto per vestiti, capispalla e accessori e adatto per l’estate come per l’inverno, specialmente tendendo conto di tutte le sfumature con cui è possibile giocare, dal chiaro ghiaccio allo scuro antracite.

Più “morbido” del nero e molto sofisticato, come tutti i neutri sta bene un po’ con tutti i colori, ricordando la regola fondamentale per cui in ogni look è bene non accostare più di tre tinte contemporaneamente.

5 colori da abbinare al grigio

Oltre a quella con il bianco e con il nero, con cui è impossibile sbagliare, la nostra redazione vi propone una serie di combinazioni di colori collaudate, tra colori primari e secondari, che vi faranno ripensare il modo in cui accostarvi al grigio, magari in vista dello shopping per portare questa tinta nel vostro armadio tenendo in considerazione nuove opzioni di stile.

Giallo

Se siete alla ricerca di un colore vitaminico che dia una scossa di energia al pacato grigio, il giallo è sicuramente quello che fa per voi. L’abbinamento può risultare anche classico e delicato. Come? Con il grigio chiaro e un giallo canarino o tenue.

Volete aggiungere altri colori al look? Puntate sul bianco o sull’arancione, tinta affine al giallo.

Rosa

Rosa e grigio? Scegliendo il confetto, il risultato è un outfit bon ton perfetto per i look da ufficio e per le occasioni più formali. Se avete voglia di stupire, un rosa in versione neon o fucsia con un grigio medio sono una “combo” su cui puntare.

Per gli accessori potete scegliere tra borse e scarpe bianche, nere o marroni.

Rosso

Il rosso è un colore sempre importante, intrigante, che trasmette grande personalità. Il rosso scarlatto è un classico e sta bene con tutte le tonalità di grigio.

Perfetta la combinazione di rosso, grigio e jeans.

Verde

Tutti i tipi di verde si abbinano alla perfezione con il grigio e i grigi. Scegliete il verde mela con il grigio chiaro, l’ottanio con l’antracite, il color ferro con il kaki, in base alla stagione, all’effetto che volete ottenere ma anche allo stile del look.

Un tocco rosa può diventare il terzo colore da abbinare, come accade spesso nelle fantasie che abbinano grigio e verde. Potete utilizzarlo anche per accessori (sciarpa, borsa, scarpe, cintura, cappello, gioielli, fermagli per capelli) o in generale dettagli dell’outfit.

Blu navy

Infine, un abbinamento che regala uno stile chic, evergreen, con cui è difficile sbagliare: quello con il sempre elegante blu navy. Preferite il grigio chiaro o a intensità media per illuminare il look, e scegliete accessori in bianco, in nero o in marrone.

Naturalmente il capo navy più celebre al mondo è il pantalone di jeans. Perfetto l’abbinamento del grigio con il jeans e il bordeaux o il prugna e accessori marroni.