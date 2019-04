Paura di commettere errori nell’abbinare i colori? Quando non si è molto sicure del proprio gusto, la regola a cui attenersi nel comporre un outfit è quella di non combinare insieme più di due nuance e la terza lasciarla solo per gli accessori.

In caso di dubbio, poi, la combinazione infallibile è quella tra bianco e nero. Se però si vuole osare, suggestionate dalle incredibili capacità coloristiche di alcuni stilisti (Pierpaolo Piccioli da Valentino su tutti), si dovrebbe fare attenzione a non fare questi 11 errori che la redazione di DireDonna ha raccolto per voi.