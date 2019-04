Il vestito giallo è stato uno dei grandi protagonisti delle sfilate della moda Primavera-Estate 2019 e molti degli stilisti hanno suggerito abbinamenti di colori più o meno originali con scarpe e borse di tendenza durante la stagione calda.

Dalle nuance calde e solari a quelle fluo, passando per quelle senape o pastello, ogni sfumatura ha le sue tonalità migliori per creare outfit ideali.

Diamo allora uno sguardo alle proposte arrivate dalle passerelle per abbinamenti perfetti del vestito giallo (con un tip della redazione per un look low cost).

A tutto giallo

In tanti gli stilisti che hanno fatto sfilare look monocolore, con il giallo a dominare dalla testa ai piedi, sia con abiti da sera, come Oscar De La Renta, sia con outifit da giorno, come Max Mara e Versace.

Vestito giallo e accessori neri

Pericolo Ape Maia? Scongiurato abbinando a long dress un accessorio nero, che siano le infradito di Chanel, le calze di Givenchy o la cintura di Alexander McQueen. Il consiglio? Scegliere tonalità tenui o senape, evitando sfumature intense come quelle limone.

Giallo e rosa

Difficile sbagliare abbinamento accostando il giallo con il rosa, come dimostrano sia Blumarine, con il suo abito di seta indossato con biker short a fiori, o Gucci, con il minidress di lurex giallo per cui sono state scelte scarpe rosa. Impalpabili le nuance del vestito di Alberta Ferretti.

Giallo e verde

Più arduo trovare il punto di verde perfetto con il giallo, ma Valentino suggerisce una tonalità verde acqua da abbinare a un giallo senape profondo. Gli accessori? Di cuoio. Virano sul neon i colori di Prada e Michael Kors. Per entrambi, le tinte accese vanno mitigate dal bianco e nero.

E quando l’accessorio è giallo…

Non solo abiti: dalle passerelle arrivano tips anche per abbinare décolleté gialle, che Fendi fa sfilare con outfit polverosi, in verde e nocciola, cinte, che da Etro si portano con tailleur prugna, e borse, come il modello multicolor di Louis Vuitton, perfetto con abito e giaccone che ne riprendono le nuance.

Vestito giallo: l’abbinamento secondo DireDonna

Al vestito giallo senape di Zara con scollo quadrato, spalline sottili e spacchi laterali può essere abbinata la borsa di Emily Levine in denim blu e base di vimini. Ai piedi, sandali squadrati di LOQ avorio con cinturini alla caviglia.