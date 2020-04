Come abbinare il marrone

Marrone che passione! Tra i colori di tendenza, le collezioni della moda Primavera-Estate hanno eletto le 50 e più sfumature di brown quelle più amate in abbinamenti classici o quanto mai audaci.

È stato visto dalle parti di Fendi, molto apprezzato in una tonalità chiara da Dior, osannato da Giorgio Armani che alla Terra ha dedicato la sua sfilata.

Certo, si fa presto a dire marrone: si va infatti dal cammello al cioccolato, passando per infinite nuance da scegliere anche in base al proprio incarnato e colore dei capelli.

Come lo porteremo nell’abbigliamento di tutti i giorni? Qualche spunto ci arriva dalle celebrities, attrici e modelle che da sempre sanno valorizzare sé stesse con abbinamenti di colori in linea con le tendenze di stagione.

Meghan Markle: total brown

Facile da copiare e perfetto per l’ufficio il look scelto da Meghan Markle in occasione della visita ufficiale alla Canadian House di Londra, tutto giocato su diverse nuance di marrone: cappotto cammello Stella McCartney, un dolcevita marrone e gonna in satin di Massimo Dutti. Ai piedi, décolleté in velluto color bronzo di Jimmy Choo.

Il marrone secondo Irina Shayk

Irina Shayk per partecipare alla sfilata Valentino Haute Couture Primavera-Estate 2020 ha indossato un tailleur in una calda tonalità caramello, abbinata ad accessori neri.

Abbinare il marrone come Elle Fanning

Delizioso chemisier celeste con fiocco al collo di Rochas per Elle Fanning, che l’attrice ha abbinato con stivali marrone tangerine e occhiali in osso.

Kaia Gerber: jeans e marrone

Il jeans si sposa con grande facilità con tutte le nuance di marrone, compresa quella scurissima della giacca di velluto a coste che Kaia Gerber ha abbinato a top e sneakers nere.

Il look di Anna Wintour

Spesso arditi gli abbinamenti osati da Anna Wintour: alle sfilate milanesi è stata vista con un abito in stampa optical in toni cioccolato, indossato con un cappotto rosa salmone e stivali di pitone. Al collo, una collana di pietre colorate,

Come abbinare i colori: l’outfit di Bella Hadid

Nero e marrone si può anche per Bella Hadid, fotografata per le strade di Milano in un look super casual in color cammello, giacca di pelle e gilet nero e anfibi animalier.

Abbinare il marrone

Arriva dal mondo dei reality show americani Caila Quinn. Per lei un outfit ideale da copiare per un aperitivo con le amiche: alla minigonna marrone ha abbinato una camicia di seta color glicine e décolleté della stessa tonalità.

L’outfit di Naomi Campbell

Naomi Campbell non sbaglia un colpo quando si tratta di moda e non potrebbe essere altrimenti. La top model ha mostrato come nero e marrone possano essere l’abbinamento vincente anche quando si tratta di una tonalità caffè.