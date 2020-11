Come indossare l’azzurro: le combinazioni vincenti

È un colore estremamente alla moda negli ultimi anni, anche se non facilissimo da abbinare: capire come indossare l’azzurro è, quindi, fondamentale per essere chic, per questo la nostra redazione vi racconta le combinazioni per look vincenti.

L’azzurro, con la sua gamma di tonalità che vanno dal celeste al turchese, si colloca nello spettro luminoso tra il verde e l’indaco. Il colore del cielo ispira serenità e pacatezza, ma nelle sue declinazioni più profonde trasmette anche un’inarrestabile joie de vivre.

Insomma, la sua varietà lo rende perfetto per accessori e capi dagli stili diversi, tra tinte chiare e delicate come le declinazioni pastello o proposte che non passano inosservate.

Come abbinare l’azzurro

Il primo passo per capire come abbinare correttamente l’azzurro è uno sguardo alla ruota dei colori. Nel cerchio di Itten, i tre colori primari, cioè il rosso, il giallo e il blu, mescolandosi creano i colori secondari, arancione, verde e viola. A loro volta, i colori secondari danno vita alle sfumature terziarie, che si trovano una accanto all’altra nella ruota, e così via.

Il disco è uno strumento utile perché permette di conoscere i colori che si abbinano meglio tra loro: gli analoghi e i complementari. Gli analoghi sono i colori adiacenti nella ruota. Stanno bene insieme perché condividono i toni di sottofondo si combinano armoniosamente tra loro. Il complementare di una tinta, invece, è quello che si trova dalla parte opposta della ruota. Questo abbinamento crea un forte contrasto, va usato con cautela, ma è di sicuro effetto.

Alla luce di questo “aiuto”, è facile dire che con l’azzurro si abbinano bene gli analoghi lilla e verde chiaro, così come i complementari della gamma degli arancioni.

A questi è possibile aggiungere i neutri, facili da accostare in generale, ma da scegliere comunque con oculatezza. Con l’azzurro stanno bene, ça va sans dire, il bianco e il nero. Il marrone, il beige e il crema ci vengono in aiuto soprattutto nella scelta degli accessori. Tra le opzioni da tenere a mente il blu jeans (in quanto complementare) e il rosa cipria. Un po’ desueto, invece, l’abbinamento con il rosa confetto e con il color albicocca. Volete dare una “scossa” al look? Provate con l’argento.

Quali colori abbinare all’azzurro: le combinazioni

Rosa cipria e azzurro

L’abbinamento bon ton per eccellenza. Si tratta di una soluzione perfetta per dare un tocco di femminilità insieme all’azzurro ai toni neutri nei look da ufficio o una classica proposta per cerimonie.

Nero e azzurro

Con il nero non si sbaglia mai: se non sapete come abbinare l’azzurro, optate per questo accostamento classico che vi toglierà ogni dubbio.

Lilla e azzurro

Un abbinamento delicato, sofisticato, che non passa inosservato è quello del celeste insieme al lilla, magari in un’ardita fantasia.

Arancione e azzurro

Volete puntare su un accostamento vitaminico e carico di energia? Scegliete dei dettagli arancioni per un contrasto capace di sedurre.

Bianco e azzurro

Il mare, il cielo, la luminosità: l’accostamento dell’azzurro con il bianco non può che riportare alla mente questi elementi. Sbagliato, però, pensarlo adatto solo all’estate: basta aggiungere al look un colore neutro più intenso, come il nero o il marrone scuro.

Marrone e azzurro

Proprio il marrone dà vita a un abbinamento classico con l’azzurro che non può mancare nei guardaroba più chic.