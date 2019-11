Come vestirsi a Capodanno 2020: vestiti, scarpe e accessori

Iniziano a impazzare i dubbi su come vestirsi a Capodanno 2020? Siamo pronti con qualche tip su vestiti, scarpe e accessori per creare gli outfit più belli e ricercati. La notte di San Silvestro è fatta per brillare in abiti scintillanti e sfoggiare qualche oggetto particolarmente ricercato, come una it bag a lungo sognata – e finalmente trovata sotto l’albero di Natale – o un gioiello pregiato o divertente.

Il look dovrà adattarsi al tipo di festeggiamento che si è scelto per la vigilia del 31 dicembre, optando tra proposte più o meno eleganti a seconda della formalità dell’evento. Una cena con gli amici non richiede certo un abito da cerimonia, mentre una serata di gala in un locale elegante implica vestito lungo e accessori preziosi.

Tra i colori non possono che dominare il nero e il rosso, due tonalità delle feste per eccellenza, ma quest’anno, secondo le tendenze della moda Autunno-Inverno 2019-2020, spopolano anche la stampa animalier e le tinte metallizzate, oro e argento in testa, e materiali brillanti come il lurex e le paillettes.

Ai piedi? Dalle décolleté più belle agli ankle boot fino agli stivali più audaci, a guidare nella scelta delle scarpe dovrebbe essere l’armonia con il resto dei capi abbinati e – soprattutto – la propria silhouette.

Vediamo quindi in dettaglio vestiti, scarpe e accessori da acquistare per Capodanno 2020.

Come vestirsi a Capodanno 2020: vestiti

Scintille assicurate con il minidress Attico in leggero chiffon decorato con strisce zebrate grafiche con maniche a sbuffo anni ’80 super trendy, fibbie sulle spalle e lacci laterali.

Capodanno sfavillante con l’ abito dalla linea ad A con all over di grandi paillettes quadrate su tulle di Twinset con maniche a tre quarti, collo alto in costina, chiusura con zip sul retro e fodera interna.

Da femme fatale il longdress Alice + Olivia di verde smeraldo in jersey elasticizzato e increspato per esaltare silhouette e décolleté profondo.

Le scarpe da scegliere a Capodanno 2020

Ricoperti da una polvere di glitter finissimo ispirati al make-up degli anni ’80, gli stivali Casadei dalla forma tubolare con tacco chunky.

Camoscio nero per le décolleté Jimmy Choo con stravagante maglia a pois in mesh che stringe elegantemente alla caviglia con un nastro di velluto.

Sono per un party scatenato fino all’alba le pump Mary Jane di Miu Miu, un modello con punta tonda e soletta con logo ricoperte di glitter.

Gli accessori per creare gli outfit di Capodanno