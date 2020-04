La chiusura forzata dovuta all’emergenza Covid-19 sta ammorbidendo le forme di molte: una volta in libertà potrebbe rivelarsi importante conoscere qualche tip per sembrare più magra. Come vestirsi? Le regole da seguire sono davvero poche e, con un occhio attento alle tendenze della moda di stagione, si possono creare outfit in linea con i trend e adatti a snellire otticamente la silhouette.

Ci sono modelli di gonne e di pantaloni che sono perfetti per camuffare un po’ di pancia e un pizzico di fianchi larghi; scarpe capaci di allungare la figura, stampe e colori che mimetizzano qualche chilo accumulato. Il segreto? Saper abbinare capi di abbigliamento e accessori con gusto e senza mai lasciarsi andare agli eccessi.

Vediamo nel dettaglio, i consigli della redazione di DireDonna su come vestirsi per sembrare più magra.