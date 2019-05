Una collezione di moda inclusiva, pensata per donne di tutte le forme (e tutte le taglie): questo il cuore della stagione estiva di Esmara, la private label di Lidl dedicata all’abbigliamento femminile.

Presentata a Milano nella cornice dell’Hotel VIU, ha visto la partecipazione di tre volti noti al mondo dei social: Sabrina Musco, Elisa Zanetti e Laura Brioschi, tra le curvy più seguite d’Italia, che hanno realizzato alcuni capi della collezione. A salire in passerella, ragazze normali com’è nello spirito della linea: petite, curvy, donne della porta accanto che hanno saputo interpretare fedelmente la visione di Esmara.

La proposta moda Lidl guarda alle tendenze, visto che il motivo jungle è tra i protagonisti della nuova stagione, ma anche alla comodità, caratteristica imprescindibile di un abito da indossare nella quotidianità. Fortissima l’attenzione ai materiali con cotone lino e tencel a farla da padroni, per un abbigliamento fresco e leggero che non stanca mai.

Che siano bikini o abiti lunghi, passando per bluse romantiche e vestiti che fanno venire subito voglia di sole, qui trovate i 5 capi Esmara di Lidl da non perdere nell’estate 2019.

Esmara di Lidl, la collezione moda per l’estate 2019

In vedita nei punti vendita Lidl a partire da fine maggio, la collezione estiva di Esmara punta ad accompagnare chi la indossa in tutti i momenti di una giornata vacanziera: la tutina in lino per andare in spiaggia, il maxi dress a motivo jungle per l’aperitivo e, ancora, il vestito corto in un delicato punto di rosa che sembra essere stato disegnato apposta per una passeggiata al tramonto. Di seguito, la nostra selezione dei capi più belli.

Maxi dress jungle: se non ve ne siete ancora accorte, sappiate che il jungle è la fantasia del momento. Esmara propone un maxi dress in una stampa a ispirazione giungla, con fiori coloratissimi a rendere ancora più divertente tutto l’insieme. Un capo da avere sempre in valigia perché super versatile: lo si può indossare di giorno, con sandali bassi o espadrillas, ma anche di sera con una scarpa gioiello.

Prezzo: 9,99 euro

Maxi dress verde ottanio: gli abiti lunghi fanno subito estate, lo sappiamo. Perché non approfittarne e farne subito incetta? Il maxi dress nell’intenso color ottanio, caratterizzato da un ricamo e dallo scollo a cuore, è capece di esaltare tutte le curve del corpo: da indossare per una festa sulla spiaggia.

Prezzo: 9,99 euro

Bikini a fascia color ruggine: ammettiamolo, i bikini a fascia sono di una comodità estrema. Comfort totale, quindi, ma anche stile, visto che il bikini a fascia di Esmara adotta uno dei colori più in voga nel 2019, il ruggine. Perfetto sulla pelle baciata dal sole, è adatto anche a chi ha un seno prosperoso grazie alle coppe preformate e alle spalline regolabili.

Prezzo top: 4,99 euro

Prezzo slip: 3,99 euro

Tuta in lino: super confortevole, estretamente versatile, una tuta in lino è l’unica cosa che si vorrebbe indossare in un caldo pomeriggio d’estate. Quella di Esmara, freschissima, è caratterizzata da una linea semplice e adatta a tutte le forme del corpo, capace di esaltare la figura.

Prezzo: 9,99 euro

Vestito rosa in tencel: realizzato in tencel, fibra naturale e biodegradabile nota per la sua capacità di regolare umidità e calore, questo vestito romantico è perfetto per essere indossato a un aperitivo al tramonto. Dalla linea leggermente svasata e dalla lunghezza mini, a renderlo ancora più speciale ci pensa un ricamo romantico ed elegante. Da indossare con espadrillas o con sandali gioiello.

Prezzo: 9,99 euro