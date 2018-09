Squadra che vince non si cambia e così, per la quinta volta, Lidl sceglie Heidi Klum per realizzare Lets Shake It Up, la nuova collezione 2018 Esmara by Heidi Klum: 20 must have sui toni del rosa, del rosso e del bordeaux ad un prezzo in linea con l’offerta della catena.

Casual e sgargiante, la linea della moda Autunno-Inverno 2018 propone modelli dalle linee classiche che danno nuovo slancio al guardaroba e offrono infinite possibilità di abbinamento; grazie a colori accesi e intensi, portano movimento e vivacità nella routine quotidiana. Oltre ai vestiti, la collezione racchiude anche accessori glamour, come i foulard a fantasia.

“Amo i trench, i maglioncini a collo alto e i jeggins. Nella mia nuova collezione per Lidl capi minimal si accendono delle tonalità di rosso più trendy e si trasformano in veri must have della stagione”, ha raccontato la modella tedesca

Dal rosa shocking al borgogna, la limited edition regala all’outfit di tutti i giorni una nota di colore all’insegna del rosso: jeans bordeaux, cardigan oversize fucsia, trench rosso carminio trovano il loro abbinamento perfetto con camicette e maglioncini nell’intramontabile colore nero e nei delicati toni del beige.

“La nostra collezione racchiude i capi da sempre preferiti dalle donne, in una versione smart dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Le tonalità più neutre si uniscono a nuance grintose per un outfit classic chic, tutto da personalizzare. Così le nostre clienti possono riscoprire la propria creatività e uno stile unico da sfoggiare in ufficio, a scuola e nei piccoli momenti di ogni giorno” ha spiegato Alessia Bonifazi, Responsabile Comunicazione di Lidl Italia.

Lets Shake It Up di Esmara by Heidi Klum è in vendita dal 17 settembre negli oltre 600 punti vendita Lidl in occasione della “Lidl Fashion Week”.