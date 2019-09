Fleabag: trama, cast e dove vedere la serie vincitrice agli Emmy 2019

Tutti parlano di Fleabag, a poche ore dalla sua vittoria come Miglior Serie tv Comedy agli Emmy Awards 2019, ecco perché DireDonna vi racconta la trama, vi svela il cast e dove vederla.

La scorsa notte, infatti, lo show tv della BBC ha ritirato il premio più ambito nella sua categoria, Miglior Serie. Ma pochi nel nostro paese in realtà sanno qualcosa su Fleabag, dato che non è ancora popolare in Italia. Siamo certi, però, che dopo questa vittoria tutti vorranno saperne di più.

Nata da uno spettacolo teatrale di Phoebe Waller-Bridge del 2013, l’adattamento televisivo ha avuto fin da subito un grande successo nel Regno Unito, con promozione sulla rete ammiraglia per la seconda e ultima stagione. Agli Emmy 2019, gli Oscar della tv, ha portato a casa anche le statuette per Migliore attrice protagonista, Miglior regia comedy e Miglior sceneggiatura comedy.

Di cosa parla, quindi, Fleabag? Scopriamolo insieme.

La trama

Fleabag nasce come uno spettacolo stand-up comedy di Phoebe Waller-Bridge, diventando nel 2016 una serie tv in sei episodi. Ambientata a Londra, la serie racconta di una giovane donna, Fleabag appunto, interpretata dalla stessa Waller-Bridge, che si destreggia tra problemi economici, una famiglia disfunzionale e una complessa vita sentimentale/sessuale. La protagonista ha perso la sua migliore amica, con la quale aveva aperto una caffetteria a tema molto particolare, ispirata ai porcellini d’India. Le sue bizzarre, sfortunate vicende si dipanano nel racconto in prima persona dell’autrice, con comicità arguta e a tratti spinta.

Il cast

Phoebe Waller-Bridge ha vinto il premio come Miglior Attrice Protagonista in una Comedy per il ruolo principale. Hugh Skinner è Harry, il fidanzato di Fleabag, con il quale ha una tormentata relazione di tira e molla. Sian Clifford interpreta Claire, la sorella della protagonista, Bill Paterson è suo padre e Jenny Rainsford la sua migliore amica Boo. Tra le guest star di spessore nelle due stagioni troviamo anche Olivia Colman, la nuova Regina Elisabetta di The Crown 3.

Come vederla in Italia

In Italia è possibile vedere Fleabag in streaming sulla piattaforma di Amazon Prime Video, dove sono disponibili entrambe le stagioni.