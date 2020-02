Gonna godet come abbinarla

La gonna godet è un modello svasato, must have della moda anni ’50-’60, che negli ultimi tempi conosce nuova fortuna: dal 1947, anno di nascita del New Look di Christian Dior continua a essere scelta dalle donne di tutto il mondo. La gonna a ruota, con vita alta, detta anche gonna a corolla, può essere abbinata a svariati capi, creando outfit sempre diversi, sia casual che eleganti.

Sta molto bene sia a chi ha vita stretta e fianchi più larghi sia a chi è molto magra e cerca di dare alla propria silhouette più sinuosità.

Non sapete come abbinare la gonna godet? Ecco qualche consiglio dalla redazione di DireDonna.

Gonna godet, il completo Zara

Outfit low cost, ma pieno di charme quello griffato Zara: alla gonna con vita elasticizzata e l’orlo svasato in ecrù si abbina una maglia con collo rotondo e maniche lunghe con risvolto della stessa nuance. Per regalare al look un tocco di colore, si possono abbinare i sandali in pelle fucsia di Gucci con punta aperta e tacco largo basso.

Abbinare la gonna godet con gli anfibi

Ha taglio midi ed è in tessuto fluido il modello scampanato di Mango con increspatura elasticizzata in vita. Si può indossare con una camicia a pois nera, come quella in seta di Saint Laurent con colletto classico, chiusura nascosta frontale, maniche lunghe, polsini con nodo e orlo curvo. Ai piedi? Anfibi in pelle rosa di Dr. Martens, per un look fresco e sbarazzino.

L’abbinamento casual con la gonna svasata

La gonna verde e kaki Weekend Max Mara è in canvas di misto cotone e twill di cotone stretch: un modello a vita alta, con tasche alla francese sui fianchi, taschini e spacco centrale con bottoni sul retro. È perfetta con la maglia Stefanel in pura lana color borgogna e con le sneakers vegane di Veja (le preferite da Meghan Markle) in morbida pelle non di origine animale e prodotta responsabilmente per ridurre al minimo l’impatto ambientale, e decorata con loghi bordeaux e linguette sul tallone blu scuro.