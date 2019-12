Gonna lunga come abbinarla a scarpe e cappotto in inverno

Non sapete come abbinare la gonna lunga? Per creare outfit sempre diversi e in linea con le tendenze della moda inverno 2020 è importante sapere quali scarpe e quale cappotto scegliere.

È importante che gli accostamenti siano armoniosi non solo per quanto riguarda i colori e le fantasie, ma anche per le linee e i volumi. La gonna lunga, infatti, tende ad allungare la silhouette solo se si limitano al massimo i tagli visivi creati dagli altri capi del look. Ecco qualche consiglio della redazione.

La gonna scozzese: che scarpe e cappotto abbinare

La gonna con motivo tartan di colore blu in lana di Shrimps, con decorazione plissettata, si porta in modo inatteso con sneakers Air Max 1 in pelle scamosciata di Nike con punta tonda e poncho oversize in lana e cachemire di Joseph con scollatura posteriore a V e lunghezza media.

Come abbinare la gonna a matita lunga

Max Mara propone una gonna a tubino in suede dall’effetto verniciato, con spacco centrale sul retro. Si può indossare con un tronchetto a punta con tacco a stiletto medio alto in stampa animalier di Prada. Il cappotto? Un modello di H&M doppiopetto in feltro di misto lana (riciclata) con ampi revers arrotondati.

Stivali e gonna lunga

Pattern geometrico e floreale per la gonna lunga di Twinset con vita alta e vestibilità morbida. Perfetta con stivali al ginocchio in pelle di Aquazzura con tacco largo alto e punta smussata e con un modello oversize di cappotto come quello di Mango grigio in misto lana con maniche lunghe e revers.

La gonna lunga con il cappotto in faux fur

È plissettata la gonna lunga fino al polpaccio di Zara con cintura abbinata ton sur ton. Si abbina con un paio di pump per un outfit glamour da giorno, come il modello a punta di Fendi con tacco di 8,5 cm. Perfetto come capospalla, il cappotto rosa in fibra sintetica di Stand con risvolti larghi e abbottonatura frontale.