Hacked bob: cos'è e a chi sta bene

L’hacked bob è certamente il taglio di capelli corti dell’estate 2021. Si tratta di un caschetto corto in grado di mettere in risalto il volto attraverso linee di taglio sapientemente sagomate con piega finale spettinata. Possiamo definire l’hacked bob una versione 2.0 del più noto wavy bob, un caschetto mosso e pettinato con onde morbide che accompagnano la lunghezza del viso; un tipo di bob che non passa mai di moda e che, come in questo caso, è rivisitato per dare vita la versione hacked.

Nessuna paura di passare inosservati: nonostante l’obbligo di indossare la mascherina, che va sempre rispettato per salvaguardare la salute di tutti, che nasconde tutta la parte inferiore del viso, con il nuovissimo bob si riesce comunque ad attirare l’attenzione grazie l’aspetto finto disordinato.

Che cos’è l’hacked bob e cosa significa

Stando alla traduzione inglese, il nome hacked bob letteralmente significa “caschetto violato”, hacked indica hackerato, termine informatico che rende l’idea della modernità di questo taglio. La sua definizione rimanda proprio a un caschetto apparentemente scomposto e disordinato, in realtà è tutto calcolato.

Non ci sono linee nette o geometriche a indurire il viso, gli hairstylist più abili sanno infatti giocare con ciocche irregolari e mosse. L’hacked bob è in grado di conferire in un istante un look sbarazzino e a tratti ribelle, cosa volere di meglio con la primavera alle porte?

A chi sta bene il caschetto spettinato?

Come ogni taglio, è bene verificare se il tipo di viso che abbiamo possa godere di armonia con questo particolare tipo di bob. Chi ha un viso particolarmente tondo potrà sfruttare le linee del caschetto disordinato per ammorbidire le curve e guadagnare un po’ di verticalità rispetto alle proporzioni del viso. In questo caso i ciuffi arriveranno fin sotto al mento.

È un taglio che va bene anche per chi ha un viso a punta. Nel caso infatti di mento stretto e zigomi sporgenti, l’hacked bob potrà aiutare a smussare le linee più dure del volto.

In caso di fronte particolarmente alta, l’hacked bob può venire in soccorso nella versione realizzata con frangia a tendina oppure con un bel ciuffo laterale. Quando si parla di acconciature e capelli, si tratta sempre di trovare pesi e misure che regalano al viso equilibrio e armonia.

La particolarità di questo taglio è dato proprio dallo stile arruffato e spettinato che può essere valorizzato e accentuato ancora di più meches o schiariture leggermente più chiare rispetto al tono dei capelli. Grazie alla sua natura di acconciatura pratica, va bene anche per le persone meno esperte in fatto di messa in piega: con l’hacked bob sarà un gioco da ragazzi pettinarsi e prepararsi per uscire.

Gli hacked bob più belli: non solo caschetto

Gli hairstylist più famosi si sono già cimentati in splendidi hacked bob su vari tipi di viso e con varie tonalità di colore. Chiaramente per avere un taglio realizzato ad arte, è bene rivolgersi a saloni di bellezza qualificati e mettersi nelle mani degli esperti per avere il proprio hacked bob su misura.

Per chi fosse indeciso proprio sulla lunghezza e volesse evitare un taglio drastico (dovendo passare magari da un capello molto lungo a uno troppo corto), esiste anche una versione più lunga dell’hacked bob che sfrutta una lunghezza media: le onde mosse possono arrivare fino alle spalle, evitando lo shock di passare direttamente a un taglio molto corto come il caschetto. Gli hairstylist più esperti sapranno conferire il look spettinato anche a una media lunghezza giocando con le ciocche e con la tridimensionalità del taglio.