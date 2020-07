Harrison Ford: Indiana Jones compie 78 anni

Harrison Ford è il simbolo del cinema d’avventura e d’azione a Hollywood e interprete di alcune delle saghe più appassionanti. Da Star Wars a Indiana Jones, l’attore ha tenuto incollate allo schermo intere generazioni diventando uno dei nomi più amati del grande schermo.

Elegante, gentile, discreto, Harrison Ford ha lasciato che a parlare fossero le sue interpretazioni non la sua vita privata. Quello che colpisce però della sua lunga e importante carriera è un’unica nomination agli Oscar, quattro ai Golden Globe, ma nessun premio. È pur vero però che il talento non si riconosce in base ai premi vinti, anzi. Secondo la rivista Empire è l’attore che ha guadagnato di più al box office. Infatti i suoi film hanno incassato oltre 3 miliardi di dollari.

Ford ha dimostrato di poter avere una carriera brillante seguendo solo la sua strada e interpretando i ruoli che sentiva più consoni per sé. Non solo, il cinema d’avventura, la sua grande passione, gli ha riservato ruoli importanti anche in età più avanzata.

“Tutto ciò che vorrei dire alla gente è di tenersi caro ciò che c’è di individuale in loro, di non permettere alla loro ambizione per il successo di portarli ad imitare il successo degli altri“.

I 78 anni di Harrison Ford

Harrison Ford è nato a Chicago il 13 luglio 1942. Uno dei protagonisti indiscussi del cinema, dalla fine degli anni ’70 a oggi, ha interpretato ruoli opposti tra loro dimostrando la sua versatilità.

Sì, perché Harrison Ford, che oggi compie 78 anni, non è stato solo una leggenda del cinema d’azione. Film drammatici, commedie romantiche e brillanti hanno arricchito il suo curriculum.

Non solo Star Wars e Indiana Jones, ma anche Blade Runner, Sabrina, Air Force One e Una donna in carriera. Sarebbero decine e decine i titoli di successo da citare. Senza premi di particolare rilevanza, la sua carriera è riuscita lo stesso a portarlo nel firmamento di Hollywood.

Pochissimi i ruoli in tv, negli ultimi anni si è dedicato anche alla produzione cinematografica. Padre per ben 5 volte, è diventato nonno per la prima volta a 51 anni.

Harrison Ford: gli esordi nel cinema

Il cinema per Harrison Ford non è stato subito il sentiero del successo. Lui stesso si definisce un attore a scoppio ritardato. La passione nacque durante un corso di arte drammatica al college.

Nel 1963 fece la sua prima comparsata sullo schermo, una particina nel colossal La grande fuga, al quale seguirono solo parti minori. Insoddisfatto dei risultati, già marito e padre, Harrison Ford iniziò a lavorare come carpentiere per mantenere la famiglia.

Fu proprio questa professionalità manuale a portargli fortuna. Le sue abilità come carpentiere autodidatta lo portarono a lavorare per diversi divi di Hollywood e si trovò così a casa del regista George Lucas. Un pomeriggio gli chiese di recitare con lui alcuni passaggio del copione di Star Wars. Lucas fu colpito dalle abilità recitative di Ford e gli chiese di prendere parte alle riprese del primo film della saga.

Il successo: Star Wars e Indiana Jones

Questa casualità fortunata portò Harrison Ford a interpretare uno dei due ruoli più iconici della carriera, Ian Solo. Alla saga di Star Wars è seguita quella di Indiana Jones, altro ruolo che ha segnato la sua carriera. Gli anni ’80 e ’90 sono stati quelli più fortunati, con una carrellata di film che hanno fatto la storia del cinema:

Guerre Stellari (1977): il primo film della saga creata da George Lucas, il quarto nella reale sequenza temporale, che da il via alla prima trilogia;

(1977): il primo film della saga creata da George Lucas, il quarto nella reale sequenza temporale, che da il via alla prima trilogia; Apocalypse Now (1979): diretto da Francis Ford Coppola, è considerato il film più celebre sulla guerra del Vietnam;

(1979): diretto da Francis Ford Coppola, è considerato il film più celebre sulla guerra del Vietnam; L’impero colpisce ancora (1980): secondo film della prima trilogia di Star Wars e quinto nella sequenza temporale, Ian Solo e la Principessa Leila (Carrie Fisher) sono impegnati a fuggire dalla minaccia imperiale;

(1980): secondo film della prima trilogia di Star Wars e quinto nella sequenza temporale, Ian Solo e la Principessa Leila (Carrie Fisher) sono impegnati a fuggire dalla minaccia imperiale; I predatori dell’arca perduta (1981): diretto da Steven Spielberg è capostipite della tetralogia cinematografica di Indiana Jones, il professore di archeologia più famoso del cinema;

(1981): diretto da Steven Spielberg è capostipite della tetralogia cinematografica di Indiana Jones, il professore di archeologia più famoso del cinema; Blade Runner (1982): Ridley Scott dirige Harrison Ford nel noto thriller di fantascienza, film cult degli anni ’80;

(1982): Ridley Scott dirige Harrison Ford nel noto thriller di fantascienza, film cult degli anni ’80; Il ritorno dello Jedi (1983): ultimo film della trilogia originale di Star Wars;

(1983): ultimo film della trilogia originale di Star Wars; Indiana Jones e il tempio maledetto (1984): secondo film della saga, ambientato un anno prima del precedente;

(1984): secondo film della saga, ambientato un anno prima del precedente; Witness (1985): questo dramma poliziesco ha fatto ottenere a Harrison Ford la sua unica nomination agli Oscar;

(1985): questo dramma poliziesco ha fatto ottenere a Harrison Ford la sua unica nomination agli Oscar; Frantic (1986): Harrison Ford ed Emmanuelle Seigner sono protagonisti di questo film di spionaggio diretto da Roman Polański;

(1986): Harrison Ford ed Emmanuelle Seigner sono protagonisti di questo film di spionaggio diretto da Roman Polański; Una donna in carriera (1988): una delle poche incursioni dell’attore nella commedia al fianco di una strepitosa Melanie Griffith;

(1988): una delle poche incursioni dell’attore nella commedia al fianco di una strepitosa Melanie Griffith; Indiana Jones e l’ultima crociata (1989): terzo film della saga, girato in parte anche a Venezia, la pellicola di maggior successo dell’anno;

(1989): terzo film della saga, girato in parte anche a Venezia, la pellicola di maggior successo dell’anno; Presunto innocente (1990): tratto dal romanzo omonimo di Scott Turow, Ford interpreta un vice procuratore che ottiene l’incarico di indagare sull’omicidio di una collega con la quale in passato ha avuto una turbolenta relazione extraconiugale;

(1990): tratto dal romanzo omonimo di Scott Turow, Ford interpreta un vice procuratore che ottiene l’incarico di indagare sull’omicidio di una collega con la quale in passato ha avuto una turbolenta relazione extraconiugale; Giochi di potere (1992): ancora un thriller d’azione, e ancora una saga, nella quale subentra al posto di Alec Baldwin;

(1992): ancora un thriller d’azione, e ancora una saga, nella quale subentra al posto di Alec Baldwin; Il fuggitivo (1993): l’attore riceve una nomination ai Golden Globe per la sua interpretazione in questo film ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto;

(1993): l’attore riceve una nomination ai Golden Globe per la sua interpretazione in questo film ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto; Sabrina (1995): Harrison Ford e Julia Ormond sono i protagonisti del remake dell’omonimo film interpretato da Audrey Hepburn e Humphrey Bogart;

(1995): Harrison Ford e Julia Ormond sono i protagonisti del remake dell’omonimo film interpretato da Audrey Hepburn e Humphrey Bogart; Air Force One (1997): ancora un film che ha fatto storia, che anticipa sul grande schermo la terribile ondata di terrorismo che travolse il mondo negli anni successivi.

Harrison Ford, i film dal 2000 in poi

Terminata l’era delle grande saghe cinematografiche e dei film cult, negli anni 2000 Harrison Ford si tuffò in nuove sfide recitative. Solo negli ultimi anni, con grande sorpresa per i suoi fan, è tornato a vestire ruoli iconici del passato e sarà presto sul grande schermo con il quinto capitolo di Indiana Jones:

Le verità nascoste (2000): uno dei film con i maggiori incassi nella sua carriera, un intenso thriller al fianco di Michelle Pfeiffer;

(2000): uno dei film con i maggiori incassi nella sua carriera, un intenso thriller al fianco di Michelle Pfeiffer; Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (2008): ben 19 anni dopo il terzo film, Harrison Ford torna a vestire i panni dell’archeologo e avventuriero;

(2008): ben 19 anni dopo il terzo film, Harrison Ford torna a vestire i panni dell’archeologo e avventuriero; Il buongiorno del mattino (2010): una brillante commedia sul mondo della tv e dei notiziari, godibile grazie all’alchimia tra Harrison e Diane Keaton;

(2010): una brillante commedia sul mondo della tv e dei notiziari, godibile grazie all’alchimia tra Harrison e Diane Keaton; Adaline – L’eterna giovinezza (2015): il film più famoso della ex star tv Blake Lively nel quale l’attore interpreta un amore dal passato della protagonista;

(2015): il film più famoso della ex star tv Blake Lively nel quale l’attore interpreta un amore dal passato della protagonista; Star Wars: Il risveglio della Forza (2015): torna a vestire i panni di Ian Solo, nel settimo film della saga;

(2015): torna a vestire i panni di Ian Solo, nel settimo film della saga; Blade Runner 2049 (2017): ancora un tuffo nel passato, ancora un sequel, Harrison Ford è di nuovo l’agente Rick Deckard al fianco della new entry Ryan Gosling;

(2017): ancora un tuffo nel passato, ancora un sequel, Harrison Ford è di nuovo l’agente Rick Deckard al fianco della new entry Ryan Gosling; Star Wars: l’ascesa di Skywalker (2019): ultimo film della saga che vede il ritorno di gran parte del cast storico;

(2019): ultimo film della saga che vede il ritorno di gran parte del cast storico; Il richiamo della foresta (2020): ennesima trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo scritto da Jack London.

Vita privata, figli e mogli di Harrison Ford

Harrison Ford ha avuto una vita sentimentale movimentata, con tre mogli e cinque figli, ma è rimasto lontano dal gossip. Infatti è considerato l’attore più discreto e schivo di Hollywood.

Sposò la prima moglie, Mary Marquardt, a soli 22 anni nel 1964. Da questo matrimonio sono nati i primi due figli, Benjamin (1966) e Willard (1969). Fu proprio per mantenere i suoi figli che inizialmente decise di lasciare il cinema per fare il carpentiere. Harrison e Mary hanno divorziato nel 1979.

Nel 1983 sposò la seconda moglie, la sceneggiatrice Melissa Mathison, dalla quale ha avuto altri due figli, Malcolm (1987) e Georgia (1990), entrambi oggi nel mondo dello spettacolo. La coppia divorziò nel 2004 ma l’amore aveva ancora in serbo una grande sorpresa per Harrison.

Dopo la separazione, nel 2002, ha iniziato a frequentare l’attrice Calista Flockhart con la quale è convolato a nozze nel 2010. La coppia, sempre affiatata e autoironica, è tra le più amate di Hollywood. Insieme hanno un figlio, Liam (2001), adottato da Calista poco prima di conoscere Harrison che ha poi adottato a sua volta il ragazzo.

5 curiosità su Harrison Ford

La vita di Harrison Ford è ricca di curiosità ignote al grande pubblico. Ecco le 5 più interessanti:

è alto 1,85 cm;

ha il brevetto di pilota di aerei ed elicotteri;

è membro di molte associazioni ambientaliste;

non ha mai recitato in ruoli apertamente da cattivo a eccezione del ruolo di antagonista in Le verità nascoste;

ha rifiutato parti in film di grande successo come Alien, Ghost e Salvate il soldato Ryan.