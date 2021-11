I jeans larghi da indossare nell'autunno-inverno 2021/2022

Casual, glamour e super confortevoli: sono i jeans larghi dell’autunno-inverno 2021/2022 che si fanno spazio nel guardaroba della fredda stagione confermandosi un must have tutto da indossare. Dai modelli cropped tagliati alla caviglia, a quelli baggy voluminosi lungo fianchi e gambe, senza dimenticare i comodi boyfriend e le versioni più chic a palazzo.

La moda autunno-inverno 2021/2022 detta l’identikit dei jeans da indossare: larghi e oversize dai lavaggi chiari, quasi tendenti al grigio, o scuri l’importante è che siano comodi e che non fascino la silhouette. Il ritorno dei jeans larghi arriva direttamente dagli anni ’90 e si ispirano alla moda americana dallo stile minimalista e street style. A lanciarli come tendenza di quel decennio ci pensa Calvin Klein con le campagne pubblicitarie presiedute dal volto giovanissimo di Kate Moss.

E se nei mitici anni ’90 venivano indossati con maxi felpe con cappuccio, sneakers e t-shirt corte a corredo di vita bassa che scopriva l’ombelico, oggi i jeans larghi possono essere abbinati in versione casual chic a ogni look invernale. Vediamo i modelli sui quali puntare.

I jeans larghi modello baggy

La loro origine è legata alle divise ampie dei detenuti, oggi i jeans baggy sono i pantaloni in denim dal formato extralarge che conquistano il guardaroba della stagione fredda. Sulle passerelle moda autunno-inverno 2021/2022 hanno dato prova della loro versatilità nella versione proposta da Chanel che non perde il suo fascino utility. Si tratta di un pantalone in jeans con ampi volumi sulla parte anteriore che si restringe all’altezza delle caviglie. Il tocco elegante di questo modello di jeans baggy è il micro logo color argento che spicca su un tessuto denim dal lavaggio super chiaro da abbinare a un long blazer e stivali in pelliccia.

Jeans larghi cropped

Tra i modelli di jeans larghi sui quali puntare c’è il modello cropped o ” a pinocchietto” di Celine che riprendono le forme rilassate e oversize tipiche della moda americana. Come indossarli? Insieme a una giacca corta, dal taglio sartoriale, e un paio di stivali texani. Il risultato? Un look ideale per il tempo libero.

Jeans larghi boyfriend

Interpretazione moderna di un classico jeans boyfriend in stile anni ’90, i jeans Levi’s Loose sono il modello rubato all’armadio di lui. Si tratta di un modello d’ispirazione vintage che slancia la silhouette e offre diverse possibilità di abbinamento: insieme alle sneakers oppure con stivaletti, aggiungono un tocco casual a ogni look. Inoltre, sono realizzati in canapa e cotone che li rende un modello sostenibile da indossare.

Jeans bianchi a palazzo

Trai modelli più chic ed eleganti da indossare, immancabili sono i jeans bianchi oversize nella versione a palazzo. Un esempio? Il modello bianco di Isabel Marant con pinces, vita alta e vestibilità morbida. Ideali in look total white e abbinati a un paio di stivali camperos e cintura in vita.

Jeans a caramella

Tra i modelli più stravaganti del momento ci sono i jeans larghi a caramella di Ganni. Si tratta di un modello a vita alta dall’effetto metallizzato e con un’eccentrica forma curvata lungo le gambe che mette in evidenza le caviglie. Come indossarli? Insieme a un paio di mocassini o delle sneakers.