Jennifer Lopez ha dichiarato che il rapper Puff Daddy, che oggi ha cambiato il nome in Diddy, suo ex fidanzato, ha chiesto scusa al futuro marito di JLo, Alex Rodriguez, per un commento inopportuno su Instagram. La cantante e attrice, che compirà 50 anni il prossimo 24 luglio, ha raccontato l’insolita vicenda in radio.

Tutto è iniziato lo scorso gennaio quando Diddy ha commentato “O Mio Dio“, frase seguita da una emoticon con occhi a cuore, una foto sexy di Jennifer Lopez su Instagram. Arrivò immediatamente la risposta di Alex Rodriguez, quasi a marcare il territorio: “Sono fortunato“.

Così l’ex campione di baseball mise fine a un momento piuttosto imbarazzante. Infatti Jennifer Lopez ha dichiarato a distanza di mesi, a proposito del commento lusinghiero, che si trattava solo di quello.

“Non intendeva dire nulla di che. Ha chiesto scusa, ha molto rispetto ed è molto felice per noi” ha affermato JLo nell’intervista a The Breakfast Club.

Pace fatta, insomma, tra Jennifer Lopez, Alex Rodriguez e Diddy. La cantante e il rapper si erano frequentati per due anni, tra il 1999 e il 2001. Una relazione molto turbolenta secondo i media. Di tutt’altro avviso Jennifer che oggi dice: “Eravamo molto giovani. È stato tanto tempo fa. Era un tipo diverso di relazione… eravamo bambini“,

Eppure quel semplice messaggio di Puff Daddy aveva fatto sperare molti in un ritorno di fiamma. Tutto è stato alimentato dai pettegolezzi, usciti subito dopo, di un presunto tradimento di Rodriguez. Infatti, l’ex giocatore di baseball Jose Canseco ha accusato Alex di aver tradito la Lopez con la sua ex moglie, Jessica.

Insomma, decisamente un periodo complicato ma JLo, che ha ricevuto la proposta di matrimonio da Alex Rodriguez poche settimane fa, ha voluto commentare anche questi rumor.

“A me non importa, so qual è la verità, so chi è Alex, chi siamo noi, e siamo solo felici. Non lasceremo che le altre persone escano e ci dicano cosa succede nella nostra relazione, so qual è la nostra relazione“, ha affermato.

Intanto Jennifer Lopez è stata uno dei nomi più cliccati su Youtube questa settimana per il nuovo video Medicine, grazie ai suoi look straordinari e un sound accattivante.