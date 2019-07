Kristen Stewart e Stella Maxwell: vacanza bollente in Costiera Amalfitana

Ritorno di fiamma tra Kristen Stewart e Stella Maxwell, fotografate insieme a bordo di uno yacht a largo della Costiera Amalfitana, in Italia: una vacanza bollente. La ex coppia, che non vedevamo più insieme dal 2018, ha scelto infatti il nostro paese per qualche giorno romantico di relax, tra baci e effusioni. Kristen Stewart ha frequentato per alcuni mesi la stilista Sara Dinkin, avvistata l’ultima volta con lei al Coachella 2019.

L’attrice e la modella sono tornate insieme, dopo una rottura che aveva fatto discutere nei mesi scorsi. Pare che Stella Maxwell avesse lasciato Kristen Stewart, sempre troppo impegnata sul set e assente nella loro relazione. Il lavoro delle due le tiene spesso lontane, ma come testimoniano le ultime foto pubblicate dal Daily Mail avrebbero deciso di riprovarci.

Carezze e baci, sulla Costiera Amalfitana, dove l’attrice di Twilight ha deciso di trascorrere una meritata vacanza lontana dal set. Sono tanti i vip che pare visiteranno l’Italia questa estate, ma ora l’attenzione è tutta concentrata su di loro.

Molti fan si erano augurati che le due ragazze tornassero insieme, dopo una love story che aveva appassionato i media. Stella, infatti, aveva “calmato” Kristen, animo ribelle di Hollywood, che ha spesso cambiato partner.

Una relazione intensa la loro, seppure vissuta lontano dai riflettori, nella massima discrezione. Insieme dal 2016, la storia era finita nell’ottobre del 2018. In quel periodo la Stewart era impegnatissima sul set del reboot di Charlie’s Angels, al fianco di Naomi Scott, Ella Balinska e Elizabeth Banks. La pellicola che le aveva allontanate sarà presto al cinema. Secondo indiscrezioni, sono stati amici comuni a spingerle a fare questo viaggio, per ritrovarsi.