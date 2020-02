Leonardo DiCaprio ufficializza la storia con Camila Morrone agli Oscar 2020

La cerimonia stellata degli Oscar 2020 è stata l’occasione perfetta per ufficializzare il fidanzamento tra Leonardo DiCaprio e Camila Morrone. I due hanno calcato il red carpet separatamente ma poi, così come testimoniato dalle inquadrature della ABC, si sono seduti uno vicino all’altra nella platea del Dolby Theatre di Los Angeles.

C’è da dire che per l’attore questo è un evento speciale in quanto non è stato mai accompagnato in una cerimonia ufficiale da una delle sue fiamme passate, fatta eccezione per Gisele Bündchen nel lontano 2004. I due sembrano davvero affiatati e la modella si è mostrata davvero orgogliosa del compagno, basti guardare la sua espressione dolcissima durante i ringraziamenti di Brad Pitt.

Camila e Leo sono fidanzati dal 2017 e più volte sono stati paparazzati insieme, sia in vacanza in giro per il mondo che ad eventi mondani come il Coachella. La giovanissima modella, figlia della moglie di Al Pacino Lucila Solá, ha ben 23 anni in meno rispetto al compagno ma non dà nessuna importanza alla differenza d’età così come ha dichiarato al Los Angeles Times: “Ci sono così tante relazioni a Hollywood, e nella storia del mondo, in cui i protagonisti hanno grandi differenze d’età. Penso solo che chiunque dovrebbe essere in grado di uscire con chi vuole“.

Ultimamente Camila ha anche esordito nel mondo del cinema come protagonista nel film Mickey and the Bear, ma per adesso la sua carriera continua ad essere offuscata dalla relazione con DiCaprio: “Probabilmente sarei curiosa anch’io di questo. Sono fiduciosa, però, che prima o poi diventerà sempre meno un argomento di conversazione“.

