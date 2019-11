Leroy Merlin Natale 2019: alberi, addobbi e luci

C’è tutto il calore e il colore delle feste nella collezione Leroy Merlin Natale 2019: nei negozi su tutto il territorio e nello store online, infatti, è possibile trovare alberi di tutti i tipi, addobbi, decorazioni natalizie e tante luci per l’abete e per la casa.

È il momento di ricreare, in ogni stanza, l’atmosfera del Natale, calda, accogliente, allegra, amatissima da grandi e bambini. E se la collezione Natale IKEA 2019 punta sul design minimal e su ispirazioni scandinave, le proposte di Leroy Merlin sono tradizionali e molto shabby.

Se siete in cerca di idee per addobbare la casa per le feste, ecco il meglio degli alberi, degli addobbi e delle luci da acquistare da Leroy Merlin per il Natale 2019.

Alberi di Natale Leroy Merlin

Oltre all’albero di Natale vero, da Leroy Merlin sono disponibili tanti abeti artificiali che richiamano la natura, con pigne e neve.

Non mancano, poi, le proposte alternative, che portano allegria con colori inaspettati e luci incorporate.

Leroy Merlin Natale 2019: addobbi e decorazioni

Per tutti gli stili e tutti i gusti: Leroy Merlin ha diviso la sua collezione di decorazioni natalizie per mood, in modo che ognuno trovi quello che gli è più congeniale, senza dimenticare le tendenze 2019 in fatto di colori e addobbi. Magic,Traditional, Natural, Artic: tu di che Natale sei?

Magic: per riprodurre un mondo magico, fatto di viaggi verso il Polo Nord e bagliori stupefacenti.

Traditional: verde, rosso, oro e bianco, pigne e fiocchi sono protagonisti delle decorazioni classiche ed eleganti.

Natural: i colori, i materiali e i soggetti della natura invadono la casa grazie alle decorazioni di questa calda collezione.

Artic: scintillii che ricordano i ghiacci dell’artico e i paesaggi invernali rivestono l’albero di Natale e la casa.

Luci per l’albero di Natale e per la casa

Per esterno e per interno, per l’albero, la tavola, la casa, sono tantissime le idee Leroy Merlin per illuminare il Natale 2019 e trasformarlo nel momento più magico dell’anno.