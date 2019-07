Michael Kors saldi: scarpe e borse in sconto

Saldi estivi 2019: è difficile resistere alle tante, troppo tentazioni, offerte da Michael Kors e le sue scarpe e borse.

Dai modelli classici, da comprare per essere indossati più e più volte negli anni, alle proposte in linea con le tendenze della moda Primavera-Estate 2019, le possibilità di fare affari sono davvero tante.

In tante, d’altronde, attendono i saldi Michael Kors, non solo per rinnovare il guardaroba con gli abiti più trendy di stagione a prezzi ribassati, ma anche per acquistare i sandali segnati in wish list durante lo shopping window con le amiche o lo zainetto avvistato tra le borse di tendenza nel 2019.

La redazione ha scelto per voi gli sconti migliori tra le proposte Michael Kors in saldo tra borse e scarpe.

Scarpe Michael Kors in saldo

I sandali Harper di Michael Kors sono perfetti per un party: vertiginoso plateau e tacco a blocco in pelle scamosciata tricolore con profili metallizzati. Qui per acquistare Michael Kors propone sneakers bianche in pelle liscia e impreziosite da applicazioni dorate a forma di farfalla. Qui per acquistare Le zeppe Felicity di Michael Kors sono in pelle con farfalla applicata, con plateau in iuta e suola in gomma per una maggiore stabilità. Qui per acquistare Sono in pelle di serpente i sandali Michael Kors dalla silhouette minimalista con cinturino alla caviglia e tacco a spillo. Qui per acquistare

Saldi 2019: le borse Michael Kors in sconto