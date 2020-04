Michelle Hunziker: fotomontaggio in quarantena con la Royal Family

Michelle Hunziker continua a condividere post e video divertenti mentre è in quarantena con tutta la sua famiglia allargata a Bergamo. La showgirl è in isolamento dallo scorso 6 Marzo insieme al marito Tomaso Trussardi, le figlie più piccole Sole e Celeste e la più grande Aurora Ramazzotti, oltre al fidanzato di lei Goffredo Cerza e la sua migliore amica Sara Daniele.

L’ultima trovata social della showgirl è un fotomontaggio divertente condiviso su Instagram e realizzato dall’artista Erman Rus. Si tratta di uno scatto in cui Nell anche la Royal Family britannica.

L’immagine originale risale al battesimo di Baby George nel 2013 ed il risultato è davvero esilarante: seduti accanto a Tomaso appaiono la Regina Elisabetta, Kate Middleton e il principe William, mentre sullo sfondo ci sono il principe Carlo, il principe Filippo, Camilla e Harry.

Il commento allo scatto non poteva che essere divertentissimo: “Scusate ragazzi… abbiamo trasgredito alle regole… oggi ha voluto a tutti i costi venire a pranzo da noi, a mangiare i casoncelli, la Royal Family. Ho detto alla regina di togliersi le scarpe e mettersi la mascherina, ma non c’è stato niente da fare!!!! Sti inglesi!!! Kisses from Berghem!!!“.

L’unica grande assente nella foto è Meghan Markle ma, in realtà, all’epoca ancora non faceva parte della famiglia reale. Nonostante ciò, Sara Daniele ha voluto ironizzare sull’assenza dell’ex attrice con un commento ironico: “Meghan non si vede perché era in bagno a lavarsi le mani!“.