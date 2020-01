Moda Primavera-Estate 2020: vestiti midi

Soluzione di stile femminile e versatile, i vestiti midi si confermano un grande must anche tra le tendenze della moda Primavera-Estate 2020, da scegliere per eventi speciali, indossati con sandali e clutch, oppure in outfit grintosi, per una serata fuori con una borsa a tracolla e sandali con plateau. Largo anche ad abbinamenti con anfibi e stivali, per look in linea con i trend della bella stagione.

I modelli più in voga? Prosegue la fortuna delle maniche a palloncino, delle silhouette arricciate, delle linee svasate; spazio a stampe animalier e floreali. Il colore più gettonato sarà senza dubbio il classic blue, anche se si fanno strada nuance intense e vivaci, che ricordano la natura in fiore della stagione calda.

Diamo un’occhiata alle collezioni Primavera-Estate di brand low cost e di griffe per iniziare a segnare in wishlist le prime proposte di vestiti midi.