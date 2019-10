Montalatte elettrico, le 6 proposte migliori per un ottimo cappuccino

Non c’è niente di meglio di un buon cappuccino al risveglio, soprattutto se ci si affida a un montalatte elettrico che garantisca un risultato ottimale, come al bar. Un regalo da fare a se stessi ma anche a chi vive con noi, in grado di trasformare la colazione in un momento super confortevole (qui le migliori ricette con i dolci da colazione).

Dopo avervi indicato le macchine per il caffè e le piastre per i waffle, ecco quali sono gli schiumalatte elettrici migliori e quali comprare per ottenere un cappuccino da maestri. Di seguito, le proposte migliori selezionate dalla redazione di DireDonna.

Migliori montalatte elettrici per fare il cappuccino

Bialetti 0004430 Montalatte Elettrico

Poco ingombrante e molto semplice da usare, il montalatte elettrico di Bialetti riesce a contenere fino a 115 ml di latte caldo montato e fino a 240 ml di latte caldo normale. Caratterizzato dall’utile funzione dello spegnimento automatico, che permette di usarlo in tutta sicurezza, contiene una frusta per montare il latte e un’altra per scaldarlo.

Pro: spegnimento automatico

Contro: bisogna fare attenzione alla manipolazione delle molle quando si lava il prodotto

Prezzo consigliato: 59,90 euro. Acquista ora

VAVA IT VA-EB008 Montalatte Elettrico

In acciaio Inox, lo schiumalatte di Vava è tra i più venduti e apprezzati su Amazon. Ideale per montare il latte sia da caldo che da freddo, si presta benissimo a fare caffè macchiati, cappuccini, latte macchiato e così via, per un servizio che ha poco da invidiare a quello del bar. Super silenzioso, è dotato di un controllo di temperatura per garantire l’uso sicuro.

Pro: Silenzioso, ideale per montare il latte sia caldo che freddo

Prezzo consigliato: 69,99 euro. Acquista ora

Sedhoom montalatte elettrico

Caratterizzato da un nuovo design che vede la testa del frullino a doppia molla, il montalatte di Sedhoom è tra i più semplici e immediati da usare. Poco rumoroso, per utilizzarlo basta premere una sola volta il pulsante apposito (senza tenerlo premuto durante tutto il tempo di utilizzo). In più, è in acciaio inossidabile ABS free, materiale di ottima qualità.

Pro: Semplice da usare, ottimo rapporto qualità prezzo

Prezzo consigliato: 19,99 euro. Acquista ora

OZAVO Montalatte Elettrico

Sono ben tre le funzioni che presenta lo schiumalatte di Ozavo, ideale per soddisfare i desideri più diversi. Capace di realizzare schiuma fredda, schiuma calda e il semplice riscaldamento, si presta benissimo a preparare cappuccini da maestro. Ma non solo, perché può preparare anche solo l’acqua calda, la cioccolata e molto altro ancora. Perfetto come idea regalo per se stessi o per la famiglia.

Pro: uno dei prodotti migliori per funzionalità e rapporto qualità prezzo

Prezzo consigliato: 29,99 euro. Acquista ora

Yissvic Montalatte Elettrico

Garantito 5 anni, lo schiumalatte di Yissvic rende molto più semplice la preparazione di caffellatte, cappuccini e cioccolate calde. Pronti in 60 secondi, il risultato è come quello del caffè sotto casa. Inoltre, permette di impostare la temperatura e mantenerla costante durante l’utilizzo, per poi spegnersi automaticamente per evitare il surriscaldamento.

Pro: doppio rivestimento e spegnimento automatico

Contro: si consiglia di usare latte intero per ottenere un risultato ottimale

Prezzo consigliato: 49,99 euro. Acquista ora

Nespresso barista

Moderna e creativa, la macchina Nespresso Barista è perfetta per ogni tipologia di cucina grazie al suo design pulito ed essenziale. Ideale per preparare tantissime ricette, è molto semplice da usare grazie anche allo schermo touch e connesso con l’app. Realizzata in acciaio inox e dotata di un frullino adatto a tutte le bevande, sia calde che fredde, è la soluzione giusta se si desidera qualcosa che va oltre il semplice schiumalatte.

Pro: dal design lineare e di facile installazione

Contro: fa un cappuccino alla volta

Prezzo consigliato: 195 euro. Acquista ora