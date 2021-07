Vestito cut out: i modelli low cost da acquistare subito

Linee sartoriali, morbidezza e sensualità. Sono questi i tratti distintivi del vestito cut out, l’abito con ritagli che si conferma la tendenza all’ultimo grido dell’estate 2021. Caratteristica principale: le aperture a forma di oblò lungo décolleté, pancia, schiena e fianchi che scoprono il corpo al punto giusto. Il risultato? Un abito dall’ inaspettato effetto sorpresa che dona sensualità alla silhouette femminile e che mantiene un alto livello di eleganza.

L’abito con i ritagli può essere corto, midi o lungo fino ai piedi e predilige le tinte monocolore. Bianco, rosso, azzurro, nero e verde sono le nuances predilette che possono alternarsi anche in versione bicolore. Bandite le maxi stampe, il vestito con ritagli vira verso fantasie micro e nuances pastello.

Il cut out dress ha tutte le caratteristiche per diventare la punta di diamante del guardaroba estivo grazie alla sua capacità di scivolare sinuosamente lungo le forme del corpo femminile attraverso tagli sartoriali e tessuti estremamente morbidi come il cotone, la seta e il jersey. Sono tante le varianti tra cui scegliere: non solo modelli Haute Couture ma anche low cost accessibili a tutti e da acquistare subito.

Vestito cut out: il modello a tubino

Tra i modelli low cost da acquistare subito, il vestito cut out nella versione a tubino lungo fino al ginocchio e con i tagli a oblò lungo i fianchi (Bershka). Si tratta di un vestito semplice e minimalista in cui il gioco di ritagli è il vero dettaglio di stile. Come indossarlo? Insieme a mules con tacco o con sandali flat.

abito cut out: il modello con apertura frontale

Il vestito corto in stile smoking ha il taglio frontale. Fresco e sbarazzino, è in lino e ha una gonna a portafoglio. La proposta di Asos ha collo a rever, chiusura con bottoni a pressione e vestibilità slim.

Vestito cut out con oblò sul ventre

Per look quotidiani da indossare mattina e sera, il vestito cut out con oblò sul ventre è tra le proposte low cost di Bershka da acquistare subito. Presenta un tessuto di cotone a costine e una scollatura halter che conferiscono uno stile casual ideale per il tempo libero come un pomeriggio di shopping o un happy hour con le amiche. Per indossarlo al meglio, basterà giocare con gli accessori: cappello con visiera e sneakers per un outfit a metà strada tra lo stile sportivo e quello urban, mentre insieme a mules, sabot e ciabattine crea un look versatile con cui essere alla moda in ogni momento della giornata.

Per chi invece vuole creare un look da spiaggia chic e che non passi inosservato, l’abito di Zara nei toni del beige è comodo, versatile e in lino. Questo modello punta tutto sul taglio con anello frontale e sugli spacchi lungo i fianchi, da abbinare a un a cappello in paglia e un paio di sandali gladiator per un look estivo pronto all’uso.

Vestito cut out elegante da cerimonia

L’estate è la stagione delle cerimonie, come matrimoni, lauree e battesimi. Se si è indecisi su cosa indossare in vista di un invito formale, l’eleganza innata del vestito cut out vi permetterà di essere impeccabili. Un’idea? il vestito con maniche a sbuffo di Asos. Il trucco è tutto nella scelta dei giusti accessori: indossate gioielli luccicanti con diamanti e pietre preziose o dorati che risaltano l’abbronzatura. Per quanto riguarda i tessuti, invece, scegliete la seta per un effetto raffinato e chic.

Per chi è alla ricerca di abiti eleganti economici ma ricchi di stile, Asos propone un abito con ritagli e gonna plissettata nella delicata nuances del rosa pesca. Ideale per una cerimonia diurna. Lo stesso brand offre un’alternativa lunga fino alle caviglie con nodo centrale e aperture sui fianchi, perfetta da abbinare a pochette e sandali con tacco.

Mentre Zara punta tutto su un modello in satin dalla tonalità bordeaux con multi oblò su décolleté, pancia e fianchi che creano un effetto vedo-non-vedo elegante e sensuale.