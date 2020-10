Benvenuto autunno: è finalmente arrivato il momento di spalancare il nostro armadio e tirare fuori giacche, scarpe, pantaloni per dare vita agli outfit casual più belli della stagione.

I look casual sono senz’altro i più amati, perché permettono di esprimere al 100% la propria personalità con l’abbigliamento senza le restrizioni del dress code. Chi lavora in ambienti formali ed è costretto a abiti, tailleur e completi, opta per l’outfit casual solo nel tempo libero e nel weekend. Anzi, in realtà non vede l’ora di farlo. Alcuni uffici, poi, hanno mutuato dagli Stati Uniti, il venerdì casual, il casual friday. A partire dagli anni Novanta, infatti, si è diffusa tra i “colletti bianchi” l’abitudine di vestire casual l’ultimo giorno della settimana lavorativa, creando un’atmosfera più rilassata in vista del finesettimana. Chi, invece, fa un mestiere che non prevede divise, formalità o restrizioni, ha la libertà di scegliere il casual ogni volta che lo desidera.

Naturalmente si fa presto a dire casual. È casual una tuta da ginnastica, come si può facilmente immaginare. Ma lo è anche una t-shirt portata con un blazer, jeans e ballerine. Per definizione, infatti, casual non significa altro che “di taglio giovanile, caratterizzato soprattutto da grande semplicità e praticità d’uso” (secondo la definizione del Vocabolario Treccani).

Si tratta, quindi, potenzialmente di moltissimi look, adatti per tutte le occasioni e le attività della giornata, in casa, all’aperto, in città, in campagna, in viaggio. Ricordando che informale non vuol dire senza stile e poco chic.

Gli outfit casual più belli della stagione

Siete alla ricerca degli outfit casual più belli della stagione da copiare o da cui lasciarvi ispirare? Ecco i preferiti della redazione!

Animalier

Il beige, colore protagonista di stagione, e la fantasia animalier, un evergreen che dà pepe al look, sono protagonisti di questo outfit, insieme al secchiello, borsa must have degli ultimi anni.

Pantaloni oversize

I pantaloni larghi non possono mancare nel guardaroba casual. E se giacca e camicia strizzano l’occhio ai look da ufficio, ci pensano le sneakers a riequilibrare l’outfit all’insegna della libertà e della spensieratezza.

Cappottino, pull e pantaloni

Un outfit casual-chic adatto davvero a tutte le occasioni, dall’ufficio allo shopping, da una cena informale all’aperitivo con le amiche. Bastano una maglia a collo alto, pantaloni slim, tronchetti, cappottino e borsa a mano e la magia è fatta.

Chiodo e abito

Un abito con la fantasia preferita e un chiodo per aggiungere grinta al look. Una combinazione semplice eppure con cui non si può passare inosservate.

Pullover e longuette

Mood sofisticato per un abbinamento originale che esce furi dagli schemi: pullover, longuette e anfibi, tra gli stivaletti più hot di stagione.

Felpa e jeans

Infine, una scelta che più casual non si può. La felpa sportiva, anche della tuta da ginnastica, diventa di tendenza se accostata a ripped jeans, al versatile giubbotto jeans e alle più intramontabili delle sneakers. Un outfit per vivere senza pensieri le ore trascorse all’aperto, le gite fuori porta con il partner e la famiglia, le passeggiate in città e al parco.