Outfit Primavera 2020: cosa indossare da mattina a sera

Tailleur, chemisier, trench, jumpsuit e giacche di pelle sono solo alcuni dei capi indispensabili per creare degli outfit Primavera 2020 che siano in linea con le tendenze della moda di stagione e allo stesso tempo abbastanza versatili da essere indossati dalla mattina alla sera.

I look di mezza stagione devono prevedere più strati, in modo da essere pronte alla variazioni di temperature caratteristiche di questo periodo dell’anno. Per essere adatti sia per l’ufficio che per l’aperitivo devono invece essere formali, ma non troppo, glamour ma non eccessivamente bizzarri. A fare la differenza? come sempre gli accessori, scarpe e borse comprese.

Qualche tip per abbinare pezzi basici del guardaroba? Ecco qualche consiglio della redazione per creare outfit Primavera 2020 ideali da indossare da mattina a sera.

Outfit Primavera 2020: lo chemisier

Di Mango lo chemisier low cost midi in misto cotone, con collo a rever e cintura regolabile con fibbia effetto tartaruga. Capospalla ideale in primavera, il trench: comoda la versione doppiopetto lunga di Max Mara in panama di puro cotone antigoccia, con colletto a punta, bavolette e maniche raglan sul retro con alamari al fondo. Ai piedi si possono abbinare le pump di pelle rosa chiaro di Yuul Yie con design a punta, decorazioni in pelle sintetica, metallo color oro, soletta con logo, cinturino alla caviglia e tacco scolpito alto.

Jumpsuit in primavera

Perfetta per giornate più fresche la giacca di pelle, come quella da tailleur corta di Sandro Paris con collo classico oversize e tasche applicate sul davanti. È abbastanza versatile da completare ad hoc la jumpsuit in stampa floreale di Michael Michael Kors dalla silhouette morbida con girocollo e lunghezza cropped. Può essere indossata con mules open toe con effetto serpente in leather di Vicenza dal tacco basso e largo.

Il tailleur da indossare da mattina a sera

Arancione corallo il tailleur di Zara formato da blazer con scollo a v e maniche lunghe con spalle segnate e orlo con spacco posteriore, da portare con pantaloni a vita alta con pince sul davanti. Il consiglio per le scarpe? Mules in pelle chiara di Wandler con punta quadrata, punta aperta, soletta con logo, design senza lacci e tacco largo alto.