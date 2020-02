Quali capi di abbigliamento indossare durante la mezza stagione

Né troppo pesanti né troppo leggeri, i capi d’abbigliamento per la mezza stagione sono dei pezzi base facili da abbinare che non possono mancare nel guardaroba se si vogliono affrontare nel modo migliore le temperature ballerine.

Si tratta di capispalla leggeri come il trench perfetti in caso di pioggia, ma anche felpe, da togliere e mettere a seconda della colonnina di mercurio. Nei mesi che dall’inverno accompagnano all’estate, outfit “a cipolla” sono da sempre i più lungimiranti, accompagnati da borse spaziose, per portare sempre con sé un cardigan più pesante e un ombrello.

Ecco i 5 capi di abbigliamento da indossare durante la mezza stagione.

1. Il trench

Impermeabile e chic, è il soprabito che non passa mai di moda. Ai modelli tradizionali, in beige o nero, si accompagnano da tempo variazioni sul tema, con stampe floreali o animalier o nuance più vivaci.

Il consiglio della redazione:

Diffusione Tessile propone un trench lungo dalla linea svasata realizzato in puro cotone con cappuccio removibile e rever regolare. Disponibile in beige e in azzurro. Acquista ora

2. Il blazer

Capo versatile e super glam, regala un tocco di eleganza a ogni outfit. Si indossa sui jeans per un look informale, in tailleur per andare in ufficio o si abbina con un abito per un’occasione speciale.

Il consiglio della redazione:

È di Weekend Max Mara il doppiopetto dalla linea sartoriale rifinito con motivo impunturato a contrasto in tela di lana stretch, con collo a rever e tasche con patta applicata.

La camicia

Impossibile non avere almeno una camicia nell’armadio, che sia dal taglio minimal o di ispirazione barocca, di seta o di cotone, a tinta unita o in stampa fantasia.

Il consiglio della redazione:

Versione oversize la camicia Zara con colletto a revers e maniche lunghe con polsino con pieghe e orlo asimmetrico.

I jeans

Dalle declinazioni sartoriali – e pregiate – alle proposte low cost, il jeans permette infiniti abbinamenti e si presta ad affrontare con nonchalance i cambi repentini di temperature. E il must have della mezza stagione.

Il consiglio della redazione:

Classico denim senza tessuto elasticizzato il jeans Mango modello culotte e disegno cropped con vita alta realizzato con tessuto in cotone sostenibile.

La felpa

Colorata, ricamata, in versione sportiva e casual o in varianti luxury, si porta con i jeans, con le gonne, con gli abiti sottoveste, si lega alla vita e si infila con facilità in borsa. What else?

Il consiglio della redazione:

Rivisitazione in chiave pop del classico codice della Maison, sul modello Gucci con cappuccio in jersey di cotone rosa il logo GG dà forma all’immagine di una mela, profilata da paillette scintillanti.