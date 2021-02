Nonostante la Pandemia la moda ha trovato il modo di non fermarsi. Nessuno meglio dell’industria fashion può insegnare che questi sono i tempi in cui bisogna reinventarsi e stare al passo con la tecnologia. L’Haute Couture è tornata in passerella sfruttando il digitale e presentando le nuove collezioni in vista della primavera-estate 2021. Per la Paris fashion week 2021, 71 case di Alta Moda hanno proposto le loro creazioni, visibili principalmente in streaming.

Dal 19 al 24 gennaio 2021 è andato in scena il menswear, mentre dal 25 fino al 28 gennaio gli occhi sono rimasti puntati sulla Couture. La Paris fashion week 2021 è arrivata sull’onda del successo digitale delle sfilate di settembre e ottobre 2020, e si è prefissata l’obiettivo di replicare (se non addirittura sorpassare) il successo di visualizzazioni ottenuto sulla piattaforma di streaming sviluppata in collaborazione con Launchmetrics. Tra i brand principali che hanno dato lustro alla settimana della moda parigina ci sono tutti i big del settore.

Telecamere puntate anche sulle tendenze per quanto riguarda make up e capelli: a tornare protagonista è stato il trucco effetto nude con focus sugli occhi e l’effetto smokey eyes. Per le acconciature invece, torna in voga la frangia cortissima e definita (quasi geometrica), e il “mullet”, il taglio scalato che andava di moda nei gloriosi anni ‘80.

Valentino e i tacchi scultura

Valentino ha presentato la sua collezione Primavera/Estate 2021 con modelle su tacchi che si potrebbero definire sculture: altissimi e preziosi come dei gioielli, in un trionfo di colori fluo e paillettes, linee pulite e colori a tinta unita.

Fendi con Kim Jones

Fendi ha visto il debutto di Kim Jones come designer della linea couture. La collezione per la Primavera/Estate 2021 è ispirata a Virginia Woolf e all’Inghilterra di inizio secolo: mantelli, cristalli e look androgini.

Armani, Omaggio a Milano

Armani ha presentato un’intera collezione dedicata a Milano, città strategica per il commercio e la moda, in cui il brand risiede dal 1975. La collezione è stata presentata a Palazzo Orsini, con una palette di colori brillanti che spazia dal rosso magenta al verde acqua, blu di Prussia e blu cobalto, fino al raffinatissimo greige, (che fonde assieme il grigio e il beige), colore per cui Armani è stato un pioniere fin dal 1980, tanto da essere definito “il re del greige”.

Chanel, i protagonisti sono i fiori

Il 26 gennaio sul sito della maison è stato presentato il film della sfilata diretto da Anton Corbijn. A colpire nel segno è stato l’abito con corpetto e gonna con applicazioni floreali fatte a mano. Sulla passerella cosparsa di petali, non poteva mancare l’anima di Chanel, ovvero l’iconico tweed proposto con fili in lurex e pailettes.

Dior, ispirazione dai tarocchi

Giambattista Valli, bellezza ed entusiasmo