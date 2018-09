Non solo bianco: dopo la collezione di abiti da sposa e delle creazioni Atelier, il luxury brand pensa alle invitate di matrimoni, ma anche di red carpet, feste ed eventi eleganti, con gli abiti da cerimonia della Evening Collection Pronovias 2019.

E lo fa con un occhio a una palette che segue le tendenze colori di stagione e l’altro ai tessuti raffinati, che insieme al design esclusivo permettono a ogni donna di sentirsi l’ospite perfetta.

Immancabili, per le proposte di abiti da cerimonia, i colori pastello, sobri, delicati e con cui non si sbaglia mai. Tra le novità più affascinanti le varie sfumature di blu, mentre per le personalità che amano spiccare il rosso è senz’altro la scelta giusta.

Ecco le tonalità di tendenza degli abiti da cerimonia Pronovias 2019 tra cui scegliere il prossimo vestito con cui stupire chi vi circonda.