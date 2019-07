Saldi Diffusione Tessile, scarpe e borse da non perdere

Scocca l’ora dei saldi estivi 2019 e con loro arrivano anche i saldi Diffusione Tessile, grazie ai quali è possibile non solo rinnovare il guardaroba con gli abiti più trendy, ma anche con scarpe e borse in linea con le tendenze della moda Primavera-Estate 2019. Affari da non perdere in vista, quindi.

Sandali e sneakers, espadrillas con la zeppa da abbinare alle borse più trendy di stagione, dalle clutch da indossare in caso di cerimonia alle maxi bag perfette per l’ufficio fino alle proposte in plastica così in voga nell’estate 2019.

Ecco le scarpe e borse da non perdere coi saldi Diffusione Tessile.

Scarpe in saldo da Diffusione Tessile

È in pelle verniciata con tacco largo squadrato il sandalo Diffusione Tessile allacciato tramite cinturino con fibbia metallica. Acquista ora

Si prende ai saldi Diffusione Tessile il modello da cerimonia in pelle verniciata con punta leggermente arrotondata e fiocco decorativo centrale con tacco a spillo. Acquista ora

Pelle liscia con frangia a decoro, il sandalo Diffusione Tessile con la zeppa e cinturino alla caviglia che si chiude con fibbia metallica. Acquista ora

Le ciabatte Diffusione Tessile sono in tessuto rigato con listino con fiocco a decoro. Disponibili in blu e bianco e rosso e bianco. Acquista ora

Deliziose applicazioni floreali per le sneakers bianche Diffusione Tessile con suola in gomma e lacci in corda. Acquista ora

Borse in saldo da Diffusione Tessile