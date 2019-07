Saldi Diffusione Tessile: abiti da comprare

Arrivano i saldi estivi 2019 e, tra le tante proposte, scopriamo i saldi Diffusione Tessile. Se siete in cerca di affari affrettatevi e date una rinfrescata al vostro guardaroba scegliendo vestiti e accessori in linea con le tendenze della moda Primavera-Estate 2019.

Se si seguono le indicazioni delle associazioni consumatori, i saldi sono da sempre una ghiotta occasione per fashion addicted e non, per comprare gli abiti più trendy, qualche proposta passepartout ideale per look da ufficio e vestiti da cerimonia a cifre contenute.

Vestiti a pois, in corallo, in romantica stampa floreale o monospalla: ecco una selezione di 10 abiti super trendy da comprare con i saldi Diffusione Tessile.

È in jersey blu scuro il longdress Diffusione Tessile dalla linea svasata con fusciacca da annodare sul davanti in vita, con scollo tondo e maniche corte.

Bianco crema il minidress Diffusione Tessile in jersey di cotone stretch a punto stoffa dalla Linea svasata, con nastri laterali da allacciare in vita e scollo a barchetta.

Fresco lo chemisier in viscosa Diffusione Tessile dalla linea fluida con collo a camicia, maniche lunghe, cintura abbinata da annodare in vita. In bianco e rosso o in bianco e blu.

Stampa floreale gialla per l'abito Diffusione Tessile in jersey, dalla linea svasata con cintura a intarsio a vita alta, girocollo, tasche inserite ai fianchi.

Midi il vestito a portafoglio Diffusione Tessile in tessuto fluido a fantasie rigate con scollo rotondo, maniche corte e pannelli sovrapposti con nastri in corda sui lati e allacciatura laterale.

In rosso corallo il vestito Diffusione Tessile dalla linea aderente a portafoglio realizzato in popeline di cotone con ampio scollo a V, maniche corte e cintura annodata sul lato sul punto vita.

A pois l'abito princesse realizzato a pannelli in crepe de chine stampata e cady di viscosa con scollo rotondo e senza maniche di Diffusione Tessile.

Perfetta per l'aperitivo con le amiche la proposta Diffusione Tessile longuette dalla linea aderente realizzato in cady di triacetato con inserto a contrasto sul lato e spalla scoperta con inserto a costine.

Il maxi abito in voile di cotone stampato a fiori Diffusione Tessile ha scollo rotondo, spalline annodate a fiocco e taglio sotto seno con balze arricciate. Ideale per una festa all'aria aperta.